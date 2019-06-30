شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب غريبة لرائحة العرق الكريهة ابرزها متلازمة السمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في ظل ارتفاع درجات الحرارة يعاني الكثيرين من رائحة العرق الكريهة، وهذا الامر يتسبب في احراج، وخلال هذا التقرير نتعرف علي أبرز الأسباب المسببة لصدور رائحة العرق الكريهة، وذلك وفقا لموقع "webmed".

هل تعلم ان التوتر الدائم يتسبب في إفراز رائحة العرق الكريهة؟..نعم هذا ما أشارت له العديد من الدراسات الطبية، والتي تؤكد أن التوتر ينتج العرق الذي يتحد مع البكتريا المتواجد في الجسم وتصدررائحة العرق الكريهة.



رائحة العرق

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نجد إن بعض الاشخاص مصابون بمتلازمة السمك، وهي من الامراض التي يعاني منها البعض يتسبب في ذلك اصدار رائحة العرق الشبيه برائحة السمك، ولذا عليك معالجة الامر لانها دليل علي نقص اليود في الجسم.

نوعية الطعام المتناول لها دور كبير في اصدار رائحة الجسم الكريهة، حيث ان البعض يتناول الاطعمنة التي تزيد من افراز العرق الذي يتحد مع البكتيريا الضارة، وهذا الامر يتسبب في صدور رائحة العرق الكريهة، ولذا عليك الاهتمام بالاطعمة الغنية بالالياف كالخضروات والفواكه.

ولتجنب صدور أو إفراز رائحة العرق الكريهة، عليك الاكثار من تناول الماء لزيادة ترطيب الجسم، والاهتمام بالنظافة الشخصية اي الاستحمام يوميا بالماء الفاتر، فهذه النصائح تساهم بشكل كبير في تقليل افراز الروائح الكريهة من الجسم.