شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة هتخلى طفلك ذكى وتساعد على نمو العقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يعانى العديد من الأطفال من قلة التركيز وعدم القدرة على الاستيعاب بشكل اسرع مما يؤثر على أدائهم الدراسى، لذلك يقدم الخليج 365 بعض الأطعمة التى تعزز صحة الدماغ ونمو العقل بشكل طبيعى كما أنها تساعد على التركيز والنشاط ، حسب ما ذكره موقع webmd

1: البيض، يعتبر من أفضل مصادر الكولين وهو من العناصر التى تعمل على نمو المخ وتعزيز صحة الجهاز العصبى وحمايته من الأمراض ، كما يساعد على التركيز وتنمية أعصاب الطفل.



بيض

2: الفول السودانى، يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز العصبى، كما يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعزز صحة المخ وتحميه من النسيان المتكرر.

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3:سمك السردين، أثبتت الدراسات أن الاطفال الذين يتناولون سمك السرطدين بانتظام لديهم معدلات ذكاء اكبر من الأطفال الآخرين، لذلك ينصح بتناوله دائما.



سمك

4:المكسرات مثل " الجوز، اللوز، عين الجمل"، فتحتوى هذه الأنواع على كمية عالية من الخصائص التى تساعد على نمو العقل وتعزيز صحته وتساعد على التركيز.

5:الأطعمة التى تحتوى على فيتامين ج ومنها السبانخ والفراولة ، حيث تعمل على تعزيز الانتباه والخلايا العصبية وتساعد على التركيز.