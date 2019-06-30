شكرا لقرائتكم خبر عن اجرى ومتخافش...اعرف فوائد الجرى على صحة قلبك وعضلاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"مستعجل أو وراك مشوار يبقى لازم تجرى"، فالجرى من الرياضات التى تعزز صحة الجسم والعضلات وتقوى القلب، ولكن يجهل الكثيرون الفوائد الصحية له، لذلك يقدم الخليج 365 فوائد الجرى على صحة الجسم وفقا لما ذكره موقع shape وهى



ألجرى

1: يساعد الجرى على انقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة والسمنة المفرطة، لذلك ينصح دائما مرضى السمنة من الجرى يوميا وممارسة التمارين الرياضية .

2:يعمل على تقوية عضلة القلب وتنشيط الدورة الدموية والوقاية من الجلطات والأزمات، كما انه يعمل على خفض نسبة الكولسترول فى الدم.

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3:الجرى باستمرار يقلل من خطر الاصابة بمرض السكر، حيث انه يقوم بتحفيز الخلايا لإنتاج الانسولين والحفاظ على نسبة السكر فى الدم.



فوائد الجرى

4:يعمل على تحسين المزاج العام وتقليل الضغط والتوتر، كما ينصح بالجرى دائما لعلاج الصداع وضغوطات الحياة.

5:أثبتت الدراسات والأبحاث أن الجرى يحافظ على صحة البشرة ويحميها من حب الشباب والبثور والبقع، وذلك لأنها ينشط الدورة الدموية التى تعطى للبشرة نضارة وجمال .

6: يقوى العضلات والمفاصل ويحد من خطر الاصابة بهشاشة العظام والتهابات المفاصل.