شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل مشروب للمنتخبات الرياضية لتعويض فاقد المياه فى الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضيون الذين يتدربون لعدة ساعات أو في الهواء الطلق يكونون عادة أكثر عرضة لفرط الجفاف عن طريق عدم استبدال الشوارد مثل البوتاسيوم والصوديوم،ولاعبو المنتخب المصرى لكرة القدم والذين يشاركون فى بطولة كأس الأمم الأفريقية يتعرضون لتدريبات شاقة ولعب المباريات فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحراره والرطوبة مما قد يؤدى إلى اصابتهم بالجفاف والاجهاد، حسبما ذكر موقع" healthline".

يجب أن يدرك الرياضيون أنه لا يمكن استبدال الشوارد المفقودة من العرق بالماء وحده قد يكون بديل المشروبات المنحل بالكهرباء خيارًا أفضل من الماء خلال فترات التمرين الطويلة.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، أن لاعبى المنتخب يتغلبون على جفاف ارتفاع درجات الحرارة بكثرة شرب المياه.

وأضاف أبو العلا أن درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة تحتاج لتناول اللاعبين كميات كبيرة من المياه، خاصة فى الأيام التى تصل فيها درجات الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية.

ويقدم ”الخليج 365” للاعبى المنتخب طريقة سهله وبسيطة لتجهيز مشروب رياضى يمدهم بالطاقة ويحافظ على أجسامهم من الجفاف ويعوضهم بالعناصر الهامة التى يحتاجها جسمهم وهى الصوديوم والبوتاسيوم خاصة أنهم يتعرضون لفترات طويله من التمرين .

طريقة تحضير مشروب رياضى بسيط:

لصنع لتر من المشروب الرياضي المتعادل (من النوع الأول)

1. أحضر زجاجة سعة لتر.

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2. قم بعصر 4 برتقالات.

3. أكمل الزجاجة بالماء.

4. أضف نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

5. رجها جيدا وضعها فى الثلاجة إلى حين الاستخدام.

6. وعندما يكون التمرين طويلا وشديدا يمكن إضافة نصف موزة إلى الخليط.

7. كما يمكن استبدال البرتقال بالليمون أو خلطهما معا.

كما يجب على لاعبى المنتخب أثناء التمرين او لعب المباريات رش الماء ببطء على مدار فترات التمرين أو المباراه بدلاً من الانتظار لفترة طويلة وشرب الزجاجه بالكامل مرة واحده فيجب الحذر الشديد بشكل خاص بعد التمرين الطويل والعرق حتى لو كنت عطشا للغاية قاوم الرغبة وعند المسك بزجاجه المياه اخنقها كى لا تنزل لك الكثير من الماء فتضر جسمك بعد فترات طويله من العرق والجرى.