علامات بتقولك عندك بكتيريا حلزونية.. إجرى على الفحوصات وعالجها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البكتيريا الحلزونية من أشهر الأمراض التى نتعرض لها نتيجة تناول طعام أو شراب ملوث، كما أنها تسبب مخاطر صحية وقد تزيد من خطر الاصابة ببعض الأمراض ومنها القرح والأمراض السرطانية . وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن اعراض الاصابة بالبكتيريا الحلزونية هى:

جرثومة المعدة 1:ألم شديد فى البطن يصاحبه غثيان وقئ مستمر. 2: نزول دم فى البراز أو القئ. 3: الشعور بالتعب والإرهاق الشديد. 4:ضعف فى الشهية وإنقاص الوزن بشكل ملحوظ. 5: الاسهال المستمر. Advertisements 6: ظهور رائحة كريهة فى القم. 7: الدوخة والإغماء المتكرر. 8: قد يتعرض المريض لصعوبة فى التنفس. 9: شحوب فى لون البشرة.

معدة عند ظهور أى من العلامات يجب اجراء الفحوصات اللازمة، فتكون اختبارات البكتيريا الحلزونية عن طريق: 1: فحوصات الدم، وذلك بأخذ عينة من الدم لفحصها واكتشاف البكتيريا. 2:إجراء اختبار البراز وهو من الاختبارات الدقيقة التى توضح وجود البكتيريا ونشاطها. 3: نظرا للالتهابات الشديدة التى تسببها البكتيريا ، فمن الممكن عمل منظار المعدة. وهنا يجب زيارة الطبيب لاتباع العلاج المناسب وفى الغالب يكون عن طريق المضادات الحيوية والأدوية المضادة للحموضة.

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