شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس هتتسلى.. صيد السمك يعزز قوة العضلات والعظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل الكثير من الأشخاص ممارسة هواية صيد الأسماك، بين فترة وأخرى أو خلال قضاء الإجازة الصيفية بآخر العام، لكن الذى لا يعلمه البعض هو أن صيد الأسماك له فوائد صحية كثيرة، والتى نتعرف عليها فى التقرير التالى، وفقاً لما ذكره موقع "healthfitnessrevolution".

الفوائد الصحية لصيد الأسماك

- يعتبر صيد الأسماك نوعا من أنواع الرياضيات التى تساعد على قوة العظام سواء بالكتف أو الظهر أو حتى الذراعين والساقين.

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- يساعد صيد الأسماك على تعزيز الترابط الأسرى، والشعور بالأمان والرفاهية من خلال مشاركة الوالدين فى رحلة الصيد.





- يحصل الإنسان خلال ممارسته لرياضة صيد الأسماك، من الهواء الطلق والتعرض لأشعة الشمس فى الصباح الباكر على فيتامين (د)، الذى يساعد على تنظيم امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وهما معدنان يعملان على تحسين وظيفة الجهاز المناعى، وبالتالى الحفاظ على حماية الجسم من الأمراض المختلفة.

- قضاء ساعات طويلة بين الطبيعة والاستمتاع بالهواء النقى خلال صيد الأسماك، يساعد على الشعور بالهدوء ما يعمل على انخفاض ضغط الدم والقلق.





- ممارسة رياضة الصيد تساعد على حرق 200 سعر حرارى فى الساعة، وذلك حال التحرك كثيراً من مكان لآخر، ما يحافظ على صحة القلب والرئتين.