شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نتخلص من السمنة الموضعية عن طريق كورس التخسيس؟..الدكتورة دعاء سهيل تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني كلا من المرأة والرجل من السمنة الموضعية والتي تختلف اسبابها من شخص لأخر،، فتعاني العديد من النساء من مشكلة البطن خاصة التي سبق لها الولادة القيصرية، وهناك من تعاني من مشكلة الأرداف،، أما معظم الرجال فهم يعانون من "الكرش" دائماً.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، توضح في التقرير التالي طرق التغلب عن السمنة الموضعية عن طريق كورس التخسيس.

* أسباب ظهور "الكرش" عند الرجل:

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إن السمنة الموضعية من أكثر أنواع السمنة التي تسبب خجلاً لكلاً من الرجل والمرأة، لافتة إلى إن أسباب ظهور الكرش عند الرجل تتمثل فى تناوله الوجبة الرئيسية ليلاً قبل النوم مباشرة، وبالتالي لا يحرق ما تناوله من طعام بالإضافة إلى أن هرمون الغدة الدرقية لا يعمل ليلا فنجد جسمه كله متناسق ولكن لديه كرش، وهناك سبب آخر إنه من الممكن ان يكون شغله مكتبي ويجلس لساعات طويلة دون حركة.



3 طرق للقضاء على السمنة الموضعية للرجل والمرأة

وأشارت إلى أن الكورس المناسب للرجل الذي يعاني من الكرش هو إعطاؤه ما ينحت هذا القوام، واقوم بحل هذه المشكلة بقمع شهيته في الليل فعندما يذهب الي بيته ليلا لا يتناول الطعام، عن طريق اعطاؤه اعشاب الكروميوم والكريز و الراسبيري الذي يعتبر اعلى انواع الحوارق ويجب ان يكون تركيزه 6000 وهو ما يعاد 40 ثمرة راسبري، وهي النسبة المصرح بها دوليا حتى يفتت الدهون أو يعيد توزيعها مرة اخرى، ولابد من وجود حركة.

وتابعت: أيضا هناك كريم مرخص من قبل وزارة الصحة وهو آمن وفعال ويطلق عليه "الكريم النحات" والذي يعمل على تسريع فقدان الدهون الموضعية عن طريق تنشيط الإنزيمات التي تحلل جزيئات الدهون وتعزز عملية تحلل الدهون في مناطق مثل الجزء السفلي من جسم المرأة أو الجزء الأوسط من الرجل، ويفرم كمية كبيرة من الدهون من الجسم حيث يحتوي على مكونات تحتوي على عوامل مغذية وترطيبيه كبيرة بالإضافة إلى مضادات أكسدة تحيد الجذور الحرة، ويقوم بشد الجلد مع عملية التخسيس، و يحفز حرق الدهون الموضعية، و يساعد على الحد من ظهور السيلوليت في الجلد، كما يعمل على تحسين الدورة الدموية، و تحسين ملمس الجلد، و تجديد خلايا الجلد، و إضافة ملمس رطب الى الجلد، و تحفيز خلق الكولاجين، وهو مضاد لالتهابات الجلد، و يحتوي على مستخلصات عشبية طبيعية وفيتامين (د) و حمض الفوليك، و يتكون من مجموعة الاعشاب الطبيعية التي تساعد على حرق الدهون الموضعية على البطن، ونقوم بوضعه على المكان المراد تنحيفه ولفه بالبلاستيك المطاط.



7 فوائد "الكريم النحات" للقضاء على السمنة الموضعية

* طرق التغلب على السمنة الموضعية للمرأة:

وفي السياق ذاته أوضحت الدكتورة دعاء سهيل أن لمرأة التي تعاني من زيادة وزن في الجزء السفلي وبالأخص البطن هي شريحة كبيرة للغاية من النساء، خاصة بعد الولادة القيصري والتي تسبب ارتخاء في عضلات البطن، لابد أن انشط هذه العضلة واعيدها لوضعها الطبيعي مع وجود حركة واعطيها المادة الفعالة التي تفتت وتكسر هذه الدهون وهي نفس المادة الفعالة السالفة الذكر، مع وضع الكريم الذي يشد الجسم وينحت القوام.

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