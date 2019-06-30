شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالمسكتة هتقوى مناعتك وتنظم السكر والكولسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لها رائحة نفاذة، ويسعى كثيرون لوضعها فى بعض الأطعمة للحصول على مذاقها الرائع، لونها يجعل من ينظر لها يسعى لتناولها بطرقها المختلفة سواء مشروب أو فى الطهى، نعم إنها المستكة الغنية بالعديد من الفوائد الغذائية الهامة للجسم، وذلك يرجع لما تحتويه من مضادات للأكسدة وبعض العناصر الأخرى الهامة للجسم.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أهم وأبرز الفوائد الصحية الهامة لجسمك وفقا لموقع "healthline".

المستكة فوائد المستكة فوائد المستكة -المسكتة تعد من المشروبات الهامة لعلاج مساكل المعدة فتناولها يقاوم هذه المشاكل بشكل كبير ويقلل من فرص التعرض للإصابة بقرح المعدة.

-نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا يجعلها من الأطعمة أو المشروبات التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى فى الجسم.



مستكة

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-تعمل على تحرك حركة الإمعاء بشكل كبير والحد من الإصابة بأى مشاكل بها.

-تعد من المشروبات المفيدة لمرضى القلب فتناولها يسعى لفتح الأوعية الدموية بالقلب والحد من تعرضه لأى مشاكل صحية به.

-تعمل على تنظيم نسبة الكولسترول.

-تناولها كمشروب يساهم فى الحد من الإصابة بالسكر أو التعرض لارتفاع نسبته.