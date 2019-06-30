شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" تصدق على عقار أمريكي لعلاج إضطراب طيف التهاب العصب البصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدقت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية "FDA" اليوم على استخدام عقار "سولاريس"، فى صورة حقن، ليصبح أول عقار لعلاج إضطراب طيف التهاب العصب البصري (NMOSD)

ويتم إستخدام عقار "سولاريس"( Soliris) عن طريق الوريد بواقعة جرعة (300 مجم/ 30 مل حقن) في المرضى الذين يعانون من إضطراب طيف إلتهاب العصب البصرى.

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وفي دراسة سريرية استمرت 48 أسبوعًا على 143 مريضًا مصابون بإضطراب طيف إلتهاب العصب البصرى وتم علاجهم بواسطة هذا العقار، لوحظ إنخفاض الأعراض المرضية بنسبة بلغت 94% فى حالات إضطراب طيف إلتهاب العصب البصرى، مقارنة بالمرضى المعينين للعلاج الوهمي.

كما تم تقليل الحاجة إلى العلاج بالمستشفيات والعلاج بالكورتيكوستيرويد وتبادل البلازما للنوبات الحادة مع عقار"سولاريس".

وكانت ردود الفعل السلبية الأكثر شيوعًا هي عدوى الجهاز التنفسي العلوي، التهاب البلعوم الأنفي، الإسهال، آلام الظهر، الدوخة، الأنفلونزا، ألم مفصلي، التهاب البلعوم، الكدمة.