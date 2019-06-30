شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الدوخة ممكن تكون بسيطة أو علامة لمرض خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدوخة هي الشعور بالدوار أو الشعور بعدم التوازن ويؤثر على الأعضاء الحسية خاصة العينين والأذنين لذلك يمكن أن يسبب الإغماء في بعض الأحيان، والدوخة ليست مرضًا بل هي أحد أعراض الاضطرابات المختلفة، حسبما ذكر موقع" healthline".

الدوخة شائعة والسبب الكامن وراءها عادة ليس خطيرًا، فهناك دوخة عرضية ليست شيئا يدعو للقلق ومع ذلك، يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور إذا كنت تعانى من نوبات متكررة من الدوخة دون سبب واضح أو لفترة طويلة.

أسباب الدوخة

الأسباب الشائعة للدوار تشمل الصداع النصفى، وتناول بعض الأدوية أو مشكلة فى الأذن الداخلية، حيث يتم تنظيم التوازن أو الحمل.

يمكن أن يحدث الدوخة والدوار بسبب مرض Meniere. يؤدى هذا إلى تراكم السوائل فى الأذن مع امتلاء الأذن المرتبط وفقدان السمع وطنين الأذن، وسبب آخر محتمل للدوخة والدوار هو ورم عصبى صوتى وهو ورم غير سرطانى يتشكل على العصب الذى يربط الأذن الداخلية بالدماغ.

بعض الأسباب الأخرى المحتملة للدوار تشمل:

- انخفاض مفاجئ في ضغط الدم.

- مرض عضلة القلب.

- انخفاض في حجم الدم.

- اضطرابات القلق.

- فقر الدم .

- نقص السكر في الدم .

- عدوى الأذن.

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- الجفاف.

- ضربة الشمس.

- ممارسة مفرطة.

- دوار الحركة.

- في حالات نادرة يمكن أن يحدث الدوار بسبب التصلب المتعدد أو السكتة الدماغية أو ورم خبيث أو اضطراب آخر في الدماغ.

أعراض الدوخة

قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من الدوخة بأحاسيس مختلفة، بما فى ذلك:

- الدوار أو الشعور بالإغماء.

- شعور زائف من الغزل.

- عدم الثبات.

- فقدان التوازن.

- في بعض الأحيان يصاحب الدوخة غثيان أو قىء أو إغماء

الأعراض الأخرى التي تحدث مع الدوخة

قد يقوم الطبيب أيضا بفحص العينين والأذنين وإجراء فحص بدني عصبي ومراقبة وضعك وإجراء اختبارات للتحقق من التوازن اعتمادًا على السبب المشتبه به ،قد يوصى بإجراء اختبار تصوير مثل التصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسى.