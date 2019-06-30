متجيش على نفسك واعرف إزاى تتخلص من رغبتك فى إرضاء الآخرين؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الأشخاص يرغبون دائما فى إرضاء الآخرين من حولهم، على حساب أنفسهم، وهو ما يسبب لهم أضرارا كبيرة فى حياتهم، فى هذا التقرير نقدم نصائح الطب النفسي للتخلص من المحاولة الدائمة لإرضاء الأخرين على حساب نفسك، وفقا لموقع psych central
1- يجب أن تدرك أن لديك اختيارا ويمكنك أن تقول لا
غالبًا ما يشعر الأشخاص الذين يشعرون بالرغبة فى إرضاء الآخرين بأن عليهم أن يقولوا نعم عندما يطلب شخص ما مساعدتهم، لذا يجب أن تتذكر أنه لديك دائمًا خيار لتقول لا.
2- حدد أولوياتك.
عندما يسألك شخص ما عن خدمة ، من الجيد تمامًا أن تقول إنك ستحتاج إلى التفكير في الأمر، يمنحك هذا الفرصة للتفكير فيما إذا كان يمكنك الالتزام بمساعدتهم.
واسأل نفسك: "كم سيكون هذا مرهقًا؟ هل لدي الوقت للقيام بذلك؟ ما مدى الضغط الذى سأشعر به؟ هل سأشعر بالضيق من هذا الشخص؟".4- تعيين حد زمنىإذا وافقت على المساعدة، حدد إطارك الزمني، أخبر الشخص "أنا متاح فقط من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 12 مساءً" ، على سبيل المثال. 5- فكر فى اذا كان أحدهم يتلاعب بك في بعض الأحيان، قد يستغلك الناس بوضوح ، لذلك من المهم الانتباه إلى المتلاعبين وهؤلاء الأشخاص إما يقنعونك بعمل شيء أو يحاولون إخبارك بالإطار الزمني الذى يمكنك عمله فيه، ويتخذون القرار نيابةً عنك.
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