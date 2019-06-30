شكرا لقرائتكم خبر عن هتحافظ على قلبك وتخسسك ..فوائد صحية للسباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يفضل البعض ممارسة رياضة السباحة كهواية أو إحتراف، وذلك بشكل يومى أو بين كل فترة وأخرى، ولكن الذى لا يعلمه البعض إن هذه الرياضة تعود بفوائد صحية، كثيرة على الإنسان، نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "healthline".

الفوائد الصحية للسباحة:

- تساعد رياضة السباحة فى تحسين معدل ضربات القلب، كما تساعد فى تعزيز القدرة على التحمل وقوة العضلات لإستخدامها بشكل كامل طوال التمرين بالإضافة إلى الحصول على اللياقة البدنية والأوعية الدموية.

- تعمل رياضة السباحة في الحفاظ على وزن صحي من خلال خسارة المزيد من السعرات الحرارية، بالإضافة للحفاظ على صحة القلب والرئتين.

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- تعتبر السباحة نوع من أنواع تمارين الإسترخاء، حيث تساعد على تخفيف الشعور بالتوتر والإجهاد .

- تساعد السباحة على تحسين التنسيق والتوازن و مرونة الجسم.

-تعتبر رياضة السباحة مناسبة لبعض المرضى مثل الذين يعانون من الإصابات والتهاب المفاصل، حيث تساعد على تقليل الشعور بالإلم.





- وبالإضافة لذلك تعتبر السباحة، خيار جيد لمرضى الربو، حيث تساعد السباحة على تحسين وظيفة الرئتين والتحكم فى النفس.