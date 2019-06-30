شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أعراض نقص فيتامين "ب12" في الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض البعض لنقص في نسبة فيتامين من أهم الفيتامينات بالجسم وهو "ب12"، الذي يؤثر علي الخلايا العصبية بالجسم، كما يتسبب في الشعور بالدوخة والتعب والوهن، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أعراض نقصه وطرق علاجه وذلك وفقا لموقع "healthline".

ويتسبب نقص نسبة فيتامين "ب12" الي شعور المصاب بالدوخة الشديدة والتعب والارهاق المستمر، بالاضافة الي الاجهاد الشديد، وتشويش في الرؤية، وهذا الامر يتسبب في كثرة النسيان لدي الشخص المصاب وايضا الشعور بعدم التركيز الشديد، وهنا يجب اجراء بعض التحاليل التي توضح حقيقة نقص هذا الفيتامين الهام للجسم.

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ويتسبب نقص فيتامين "ب12" الي الشعور بضعف عام في عضلات الجسم، وايضا الاصابة بالم شديد في الظهر والبطن واليدين ووخز شديد في الاطراف الخاصة بالجسم، وهذه العلامات يجب مراعتها والتعامل معها بشكل جيد للحد من التعرض للمضاعفات الشديدة بالجسم.

وعلاج نقص فيتامين "ب12" يعتمد على الحقن المعوضة له والتي تعمل علي امداد الجسم به، وايضا تعتمد علي اخذ الحبوب المعوضه له او الغنية بهذا الفيتامين لمدة يقوم بتحديدها الطبيب مع متابعة اجراء تحليل قياس نسبته بالدم، ولا غني عن تناول الاطعمة الغنية بهذا العنصر كالحليب والأجبان والبيض واللحوم الحمراء.