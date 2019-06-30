شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة ريهام سعيد ببكتيريا بالوجه.. تعرف على المرض ومضاعفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإعلامية ريهام سعيد إصابتها ببكتيريا الوجه، وهو مرض صعب وخطير، مطالبة من الجميع الدعاء لها لتخطى هذه الأزمة المرضية الشديدة .

ويقدم ”الخليج 365” معلومات عن هذا النوع من المرض، فالجلد هو أكبر عضو فى الجسم، وظيفته هى حماية الجسم من العدوى، ولكن عندما يصاب الجلد نفسه بالعدوى يكون الأمر شديد الخطورة، حيث تتسبب الالتهابات الجلدية فى مجموعة واسعة من الجراثيم، ويمكن أن تختلف الأعراض من خفيفة إلى خطيرة، حسبما ذكر موقع "healthline".





ما هى التهابات الجلد البكتيرية غالبًا ما تبدأ التهابات الجلد البكتيرية كصدمات صغيرة حمراء تزداد حجمها ببطء، بعض الالتهابات البكتيرية خفيفة ويمكن علاجها بسهولة بالمضادات الحيوية الموضعية، ولكن الإصابات الأخرى تتطلب مضادات حيوية عن طريق الفم.

وهناك أنواع مختلفة من الالتهابات الجلدية البكتيرية تشمل:

النسيج الخلوى

الحصف داء جلدى

الدمامل

جذام

ما هى أعراض التهاب الجلد؟تختلف أعراض التهاب الجلد أيضًا تبعًا للنوع، وتشمل الأعراض الشائعة احمرار الجلد والطفح الجلدى، وقد تواجه أيضًا أعراضًا أخرى مثل الحكة والألم.

وقد يصل الأمر إلى بثور مليئة بالقيح أو التهاب الجلد الذى لا يتحسن أو يزداد سوءًا، ويمكن أن تنتشر الالتهابات الجلدية خارج الجلد وفى مجرى الدم عندما يحدث هذا يمكن أن تصبح مهددة للحياة.

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وتشمل علامات الإصابة الشديدة ما يلى:

الصديد

البثور

انهيار الجلد وتساقطه

بشرة داكنة، أو بشرة تصبح مشوهة ومؤلمة





ما هى أسباب وعوامل الخطر لعدوى الجلد؟سبب العدوى الجلدية يعتمد على نوع العدوى.

وعدوى الجلد البكتيرية تحدث عندما تدخل البكتيريا إلى الجسم من خلال استراحة فى الجلد، مثل الجرح أو الخدش، وليس معنى أن الشخص مصاب بجرح أو خدش أنها سيصاب بعدوى لكنه يزيد من خطر الإصابة إذا كان الشخص مناعته ضعيفة نتيجة خلل بجهازة المناعى.

ويمكن أن يكون نقص الجهاز المناعى نتيجة للمرض أو الآثار الجانبية للدواء.





كيف يتم تشخيص التهاب الجلد؟الفحص الطبى الجيد هو أفضل طريقة لتحديد ما يسبب التهاب الجلد. فى كثير من الأحيان يمكن للأطباء تحديد نوع العدوى الجلدية بناءً على المظهر والموقع.





كيف يتم علاج التهاب الجلد؟العلاج يعتمد على سبب العدوى وشدتها. بعض أنواع الالتهابات الجلدية الفيروسية قد تتحسن من تلقاء نفسها فى غضون أيام أو أسابيع.

غالبًا ما يتم علاج الالتهابات البكتيرية بالمضادات الحيوية الموضعية التى يتم تطبيقها مباشرةً على الجلد أو بالمضادات الحيوية عن طريق الفم. إذا كانت سلالة البكتيريا مقاومة للعلاج فقد يتطلب علاج العدوى مضادات حيوية عن طريق الوريد تدار فى المستشفى.





التوقعات لعدوى الجلديختلف تشخيص العدوى الجلدية حسب السبب، ومعظم أنواع الالتهابات البكتيرية تستجيب بشكل جيد للأدوية، ولكن هناك سلالات معينة من البكتيريا مثل المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA)تقاوم المضادات الحيوية الشائعة وتصعب معالجتها.