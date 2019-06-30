شكرا لقرائتكم خبر عن في انتظارك للحادث السعيد ..الجنين يرى ويسمع في عمر الـ25 اسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمل لأول مرة يكون من أسعد اللحظات التى تمر على أى سيده تنتظر أن يأتى إلى الحياة طفل جديد، مشاعر مختلفة تمتزج بين الفرحة والانتظار لقدوم هذا الطفل الصغير، ومنذ الساعات الأولى لخبر الحادث السعيد تظل السيدة تتابع كل لحظه ومرحله من تطورهذا الجنين لحين وصوله إلى الحياه، وفترة نمو الجنين مليئة بالمعلومات والتفاصيل المثيرة للدهشة منذ أن كان نطفه وحتى أصبخ مخلوق كامل ينتظر لحظة الميلاد.

وفيما يلى بعض الحقائق الرئيسية التي قد يرغب الآباء والأمهات في معرفتها عن أجنتهم، حسبما ذكر موقع" healthline".

- يتم تشكيل المشيمة وهي القوة الغذائية المهمة وجمع النفايات إلى جانب طفلك في فترة أسبوع إلى ثمانية أسابيع فقط من الحمل.

- يبدأ رأس طفلك في النمو في الأسبوع السابع قد يكون لديهم أيضًا انخفاضات صغيرة حيث تبدأ شبكية العين.

- سيحصل طفلك على جميع أعضائه الرئيسية بحلول الأسبوع الثامن.

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- يبدأ الأطفال في تكوين الأعضاء التناسلية الخارجية بحلول الأسبوع 11 ولا تزال بقية أعضائهم الداخلية تتشكل لذلك لن يتبول طفلك بعد.

- على الرغم من أن مص الإبهام غالبًا ما يظهر عند الرضع الأكبر سنًا إلا أن الأجنة في عمر 17 أسبوعًا قد تبدأ في مص إبهامهم.

- سوف يكون لطفلك أظافر كاملة النمو بحلول الأسبوع 20.

- سيبدأ طفلك في نمو الشعر على رأسه في 20 أسبوعًا، ولكن هناك بعض الأطفال يولدون دون شعرعلى رؤوسهم.

- يمكن للطفل أن يبدأ في الرؤية من داخل الرحم عند الحمل لمدة 25 أسبوعًا، قد يشعرون أيضًا بالاختلافات في النور والظلام أيضًا.

- يعد الغناء والتحدث مع طفلك أمرًا مهمًا فالسمع يتطور بالكامل لمدة 28 أسبوعًا.