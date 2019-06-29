خبير اقتصادي: ميناء طنجة المتوسط يرفع من القدرات اللوجستية للمغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مثل ولي عهد المغرب الأمير مولاي الحسن، والده الملك محمد السادس عاهل المغرب، الجمعة، في حفل افتتاح ميناء طنجة المتوسط 2، المنصة التي تحول الميناء كاملا (طنجة المتوسط) إلى أكبر موانئ البحر الأبيض متفوقا على ميناءي ألخثيراس (الجزيرة الخضراء) وبلنسية الإسبانيين وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "المغرب العربي للأنباء".
وسيدعم الميناء الجديد، الذي يشتمل على محطتين للحاويات بقدرة استيعابية إضافية تبلغ 6 ملايين حاوية، موقع "طنجة المتوسط" كعلامة أفريقية وعالمية بارزة من حيث التدفقات اللوجيستية والتجارية حيث تتجاوز قدرته الاستيعابية 9 ملايين حاوية.
ويعزز الميناء موقع المغرب في المنطقة الأورومتوسطية وداخل المحيط المغاربي والعربي، كقطب للمبادلات بين أوروبا وأفريقيا من جهة، والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي من جهة أخرى، كما يعزز دور الميناء المركزي كشريك فاعل في المبادلات الدولية.
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