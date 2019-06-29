الفيدرالية الدولية للنقل: طنجة المتوسط قلص المسافة بين المغرب وأوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عامر زغينو، نائب رئيس الفيدرالية الدولية للنقل متعدد الوسائط، أنهم كانوا يستخدمون سابقا ميناء طنجة المدينة ولم يكن عمليا من حيث الوقت والمساحة، ولكن ميناء "طنجة المتوسط "اختصر مدة العبور إلى أوروبا نصف ساعة.

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