القطاع المصرفي.. ركيزة الأمان في المغرب‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضم النظام المصرفي المغربي 86 مؤسسة مالية تجارية، من بينها 19 مصرفاً، و36 شركة تمويل، و6 مصارف حرة (افشور)، و13 جمعية للقروض الصغرى، و10 شركات للوساطة في مجال تحويل الأموال. بلغ عدد الفروع الداخلية للمصارف المغربية بنهاية العام 2012 (وهي آخر إحصاءات متوفرة) 5,447 فرعاً، وفروع مصارف الأوف شور 6 فروع. كما بلغ عدد الفروع الخارجية 25 فرعاً، بالاضافة إلى 10 وكالات و59 مكتب تمثيلي. وقد عززت المجموعات المصرفية المغربية خلال السنوات القليلة الماضية حضورها خارج المغرب وخاصة في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

ومن ضمن المصارف التسعة عشر العاملة في المغرب، يوجد 7 مصارف يمتلك الأجانب غالبية رأسمالها، و5 يتملك القطاع العام غالبية رأسمالها. يضم الجدول رقم 1 لائحة بالمصارف العاملة في المغرب مع عدد الفروع لكل منها. ‎