اسماء بنات

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 يونيو 2019 05:33 مساءً - عزيزتي الأم، هذه مجموعة مميزة من أسماء البنات إذا كنتِ تنتظرين مولودة جديدة.
أسماء بنات مميزة
- أريم، وهو اسم عربي قديم يعني حديقة في الجنة، وصاحبة هذا الاسم تمتاز بشخصية هادئة ومستقلة، وتهوى السفر والتمتع بالطبيعة.
- أريما، يحمل نفس المعنى السابق لاسم «أريم».
- أثيل، اسم عربي أصيل ويطلق على الذكور والبنات، ويعني ذات الأصل والشرف والمجد.
- أثيرة، يعني جوهر السيف وبريقه، وهو من الأسماء العربية الأصيلة.
- إيثال، ويعني الشفاء وهو اسم عربي أصيل.
آتيا، وهو اسم هندي ويعني التفوق على الذات، ويعني التجاوز أو التخطي. صاحبة هذا الاسم هي فتاة ذكية ومثقفة ولديها سرعة بديهة، كما أنها تحب الدقة والنظام.
- ألارا، ويعني جنية الماء في الأساطير القديمة، كما أنه يعني من تجلب السعادة للبيت والروح. تمتاز صاحبة هذا الاسم بالملائكية، كما أنها تحب إسعاد أسرتها، وهي هادئة الطباع وذكية.
- أيبة، اسم عربي قديم ويعني من ترفض الظلم والإهانة.
- إثمار، ويعني كل نتيجة للتعب والجهد وهو صميم.
- ألتان، يطلق على الجنسين، وإن كان يحبذ للبنات، يعني الفجر الذهبي والمشرق.
- إيبيك، يعني الحرير ويطلق على البنات الجميلات الناعمات، وصاحبة هذا الاسم تكون ذات رقة وهدوء وجمال ورومانسية.
- إيمينا، مأخوذ من «أمينة»، ويعني المرأة الأمينة المخلصة الوفية، وتمتاز صاحبة هذا الاسم بمحبة الناس وبأنها لا تكذب وتصدق في كل قول وفعل.
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