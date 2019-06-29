أعراض الحمل في الشهر السادس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 يونيو 2019 05:33 مساءً - تحدث الكثير من التغيرات في الشهر السادس من الحمل، وهو نهاية الثلث الثاني منه وتتسارع الأعراض. الدكتور «محمود عيسى»، استشاري النساء والولادة، يوضح لكِ هذه التغيّرات والأعراض، تابعيها: التغيرات في الشهر السادس من الحمل يعاودك الإمساك وتشعرين بمعاناة في التغوط. التبول يكون طبيعياً، ولكنه يزداد مع نهاية الشهر. حرقان المعدة يبدأ بسبب كبر حجم الجنين. يزداد وزنك كيلوجراماً جديداً. Advertisements تزداد رغبتك في الجماع خلال هذا الشهر. وشهيتك للطعام تكون مفتوحة. يضغط الجنين بحركته على بطنك وقد تشعرين بضيق في التنفس لا يستمر.

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