إنفوجراف.. 10 أطعمة تقاوم أنيميا الحمل

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خلال أشهر الحمل الأولى قد تعاني معظم النساء من فقر الدم أو "أنيميا الحمل"، وهو ما يشكل خطورة على صحتهن وصحة الجنين.
وفقر الدم هو نقص في كمية خلايا الدم الحمراء "الهيموجلوبين"، ويتم تحديده من خلال معادلة محددة لخلايا الدم الحمراء بإجراء فحوصات حمل روتينية.
وعلاجه خلال الحمل يتطلب إجراء مجموعة من الفحوصات، أولها فحص مخزون الحديد عند السيدات اللاتي يعانين من أمراض الدم، ما يستلزم تناولهن حبوب حديد إذا كان مخزون الحديد قليلا بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بالحديد.
أما إذا تبين وجود ضعف في قوة الدم عند السيدات اللاتي لا يعانين من أمراض في الدم، فيجب إعطاؤهن "حبوب الحديد"، مع إجراء فحوصات شاملة لأمراض الدم.
وللوقاية من فقر الدم خلال الحمل تنصح الدكتورة ندى حامد، أخصائي النساء والتوليد بمصر، باتباع نظام غذائي متوازن، قبل وأثناء الحمل والرضاعة، يساعد على تعبئة مخازن الحديد في الجسم.
الإنفوجراف التالي يوضح أهم الأطعمة الغنية بالحديد التي تقاوم أنيميا الحمل..
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