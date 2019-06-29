الملكة إليزابيث تفضّل الجدّية في التعامل مع كيت ميدلتون

رغم ما يبدو ظاهرًا لمحبي العائلة الملكية في بريطانيا من خلال الصور التي تلتقط لأفراد العائلة في المناسبات المختلفة وهم يوزعون الابتسامات ويلوّحون هنا وهناك، لكن ما لا يعرفه كثيرون هو أن العلاقة تعتبر وطيدة بين البعض منهم دون الآخر.

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وكشفت خبيرة متخصصة في شؤون العائلة الملكية عن أن الملكة إليزابيث 93 عامًا، لا تربطها علاقة وطيدة بكيت ميدلتون، 37 عامًا، على عكس الاعتقاد السائد لدى كثيرين، في حين أن ميغان ماركل يمكنها دومًا معرفة الطريقة التي تُضحِك بها الملكة.

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وأضافت هذه الخبيرة، وتدعى انغريد سيوارد، وهي رئيس تحرير مجلة Majesty، أنه ورغم مشاعر الإعجاب الكبرى التي تكنّها الملكة لكيت، لكن علاقتهما ليست علاقة وطيدة؛ لأنهما لا تتشاركان في كثير من الأمور، وقالت: "أنا أتصور أن علاقة الملكة وكيت أكثر جدية، فمن الواضح أن كيت تحمل كل آمال الملكة للمستقبل، وهي لا تود فعل شيء يحبطها. ومن ثم فإنه وبينما تبدو علاقة الملكة بكيت أكثر رسمية بعض الشيء، فإن علاقتها بدوقة ساسكس تبدو علاقة مؤثرة؛ فالملكة تحرص على التعامل معها بعناية وتبذل كل ما في وسعها لتشعرها بأنها وسط أهلها، وهما تتشاركان في حب الكلاب، وتعرف ميغان كيف تُضحِك الملكة".

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