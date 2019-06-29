زوجات قادت العالم يجتمعن في صورة جماعية وميلانيا ترامب أبرز الغائبات

التقطت زوجات قادة العالم صورةً مجمعةً في معبد توفوكو-جي في كيوتو، خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان يوم الجمعة.

وقادت زوجة الرئيس الفرنسي، بريجيت ماكرون والسيدة الأرجنتينية جوليانا عوادا، سيدات العالم خلال الصورة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وتألقت جوليانا، زوجة الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري، بفستان مكسي زهري مزيّن بالأزهار، وارتدت بريجيت ماكرون، 66 عامًا - زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل، ثوبًا أزرق لافتًا للنظر.

وبينما تبادل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب التحيات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كانت ميلانيا (49 عامًا) غائبة بشكل ملحوظ حيث بقيت في منزلها ولم ترافق زوجها خلال الحدث المهم.

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واحتلت آكي آبي، زوجة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، البالغة من العمر 57 عامًا، مركز الصدارة بثوب أرجواني ثنائي اللون نسّقته مع حذاء أسود، وكان من بين المشاركين الآخرين في الاجتماع ماريا، البالغة من العمر 44 عامًا، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، التي اختارت ثوبًا أبيض صيفيًا وزوجة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون جيني.

وانضم إليهم جميعًا فيليب، زوج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ، الذي بدا أنيقًا في بذلة سوداء وقميص أبيض وربطة عنق بينما كان يلوح للكاميرات، إلا أن مظهره كان محرجًا بعض الشيء؛ نظرًا لأنه كان الرجل الوحيد في هذه الصورة بصحبة نساء زوجات العالم.

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