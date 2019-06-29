التخسيس عبر الإنترنت.. أنظمة قد تكلفك حياتك

تنتشر عبر صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أنظمة تخسيس مجهولة المصدر، أو تقدمها صفحات لا تتمتع بالأهلية الكافية والخبرة الطبية اللازمة التي تراعي الفروق الفردية من شخص لآخر، وهو ما قد تنتج عنه كوارث صحية تدمر الجسم وقد يدفع الفرد حياته مقابل خسارة عدد من الكيلوجرامات الزائدة.

الريجيم الكيميائي

يحكي عدد من الفتيات عن تجاربهن مع اتباع هذه الأنظمة لـ"العين الإخبارية"، وقالت آية الله توفيق إنها جرّبت الريجيم الكيميائي لـ3 أشهر وصفته بأنه "كارثي"، مشيرة إلى أنها في أول أسبوع فقدت 5 كيلوجرامات، ما جعلها تتحمس للاستمرار في محاولة لخسارة 20 كيلوجراما والحصول على الوزن المثالي بالنسبة لها.

وأضافت: "لاحظت منذ أول أسبوع أن شعري يتساقط بمعدل أعلى بكثير مما كان عليه من قبل، كما أنني صرت أشعر بالإرهاق المستمر طوال ساعات النهار، ومع استمراري على الريجيم زاد الأمر إلى حد الإغماء، فكنت بمعدل شبه يومي أتعرض للإغماء في المواصلات".

وأشارت آية إلى أنها حين قررت أخيراً الذهاب للطبيب واكتشفت أن لديها أنيميا حادة بسبب حرمان جسدها من الكثير من العناصر الغذائية الضرورية خلال اتباعها لهذا الريجيم، وحذرها الطبيب من أن حياتها كانت معرضة للخطر إذا استمرت لفترة أطول على هذا الريجيم.





وأوضحت أن الريجيم الكيميائي يعتمد على تناول نوع واحد من الطعام والاستمرار عليه لعدة أيام، ثم تناول نوع آخر لنفس المدة وهكذا، مشيرة إلى أنها قرأت عن هذا النظام عبر إحدى صفحات التخسيس على فيسبوك.



ومضت قائلة: "كانت قصة معاناة وحرمان، فهناك أيام كنت لا أتناول طوال اليوم سوى التفاح والمياه وأيام أخرى لا أتناول سوى الخضراوات غير المطبوخة، وكنت أشعر بالجوع الشديد وأعاني من الإمساك المستمر وللأسف بعد توقفي عن هذا الريجيم عدت لاكتساب الوزن الذي فقدته من جديد".

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التمر واللبن

فيما تحكي نور سيد عن تجربة معاناة مشابهة مع ريجيم التمر واللبن، ويعمل بنفس الفكرة وهي الاكتفاء بتناول التمر واللبن وعدم تناول أي عناصر غذائية أخرى.

وقالت نور إنها قرأت خلال صفحة لمدربة لياقة على الإنترنت عن الفوائد العظيمة لهذا الريجيم، وأن التمر واللبن يحتويان على جميع العناصر التي يحتاج إليها الجسم، ولكن كانت النتيجة أنها ظلت طوال الشهر الذي اتبعت فيه الريجيم تعاني من الشحوب واصفرار الوجه وتساقط الشعر حتى أجبرتها والدتها على التوقف عنه.





الأميرة النائمة

وهناك نوع آخر من أنواع الريجيم القاتلة المنتشرة عبر السوشيال ميديا، وهو ريجيم "الأميرة النائمة" ويعتمد على تناول حبوب منومة لمدة 15 ساعة يومياً لتقليل السعرات التي تدخل للجسم.

وحذر الدكتور محمد حلمي، استشاري السمنة والنحافة حاصل على ماجستير في التغذية العلاجية من جامعة القاهرة، من اتباع هذه الأنظمة الخطيرة أو اتباع أي نظام تخسيس دون مقابلة طبيب مختص وعمل التحاليل اللازمة لتحديد النظام الأمثل والأنسب للجسم.

وأضح أن هناك أشخاصا يعانون من أمراض معينة كالسكر أو الضغط أو كسل الغدة الدرقية أو تكيس المبايض، وفي حال اتباعهم نظام تخسيس غير محدد بدقة من قبل الطبيب فحياتهم معرضة للخطر، وكذلك الأشخاص الأصحاء الذين يتبعون أنظمة تقوم على حرمان الجسم من العناصر الضرورية.

وأشار الدكتور محمد حلمي إلى أبرز العواقب الصحية والتي تبدأ من الشحوب والهالات السوداء والإجهاد المستمر وهبوط الضغط والإمساك وتساقط الشعر، وصولاً إلى الأنيميا الحادة وحتى الوفاة إذا استمر الشخص على النظام لوقت أطول من اللازم.

كما نوه بأن علاج الآثار المترتبة على هذه الأنظمة يحتاج إلى شهور طويلة لتعويض الجسم عن جميع العناصر التي فقدها، وأن نظام التخسيس الأمثل هو الذي يعتمد على تقليل كميات الطعام وممارسة الرياضة البدنية لتنشيط عملية الحرق مع مراعاة حالة الجسم واحتياجاته والمتابعة الدورية مع طبيب مختص.