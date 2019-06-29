إنفوجراف.. 7 نصائح لتغذية سليمة أثناء الدورة الشهرية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتاج المرأة إلى تغذية صحيّة خلال فترة الدورة الشهريّة لتجنّب مشاكلها، والتخفيف من أعراضها، وتعويض ما تفقده من فيتامينات ومعادن.
ومن أعراض الدورة الشهرية الشائعة: آلام في البطن، آلام أسفل الظهر، اضطراب في المعدة، وأحياناً قيء، تعرّق، ضعف، دوخة، إسهال أو إمساك.
ويقدم الإنفوجراف التالي أهم النصائح للتغذية السليمة أثناء الدورة الشهرية:
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