أعراض نقصان الزنك في الجسم.. وأهم الأطعمة الغنية به

الزنك من المعادن والعناصر المهمة التي يحتاج إليها جسم الإنسان، وهذا لأن الزنك يسهم في علاج الالتهابات وإنتاج خلايا الجسم، ونقصان الزنك في الجسم يعرضه إلى الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية والشعور بالضعف العام وقلة التركيز، كما أن نقص الزنك يؤثر على صحة الشعر والأظافر، وفيما يلي نتعرف على أعراض نقصان الزنك في الجسم، وأهم الأطعمة التي تحتوي على عنصر الزنك.

أعراض نقصان الزنك:

الكسل والخمول معظم اليوم.

ضعف المناعة مما يعرض الجسم إلى الأمراض المختلفة.

عدم القدرة على التركيز مع ضعف الذاكرة.

نقصان الوزن بشكل ملاحظ.

تساقط الشعر وتقصفه، بالإضافة إلى الشيب المبكر للشعر.

التعرض إلى الإصابة بأمراض فقر الدم.

إصابة الجهاز الهضمي ببعض المشكلات منها الإسهال.

تعرض الجلد إلى الإصابة بالالتهابات والأكزيما وحب الشباب.

عدم قدرة الجروح على الالتئام.

سرعة الإصابة بالزكام ونزلات البرد.

انخفاض حاستي الشم والتذوق.

علاج نقص الزنك:

يتم علاج نقص الزنك من خلال تناول الأغذية التي تسهم في ذلك.

التوجه إلى الطبيب حتى يتم وصف العلاج المناسب.

تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على عنصر الزنك، والتي تساعد على علاج حالات نقصان الزنك بالجسم، ويجب أن يتم ذلك تحت إشراف الطبيب.

أهم الأطعمة الغنية بالزنك.. ومصادره الطبيعية

1. اللحوم

تعد اللحوم من أنواع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الزنك، خاصة لحم البقر ولحم الضأن، كما أن تلك اللحوم توفر للجسم العديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل الحديد وفيتامين ب والكرياتين.

2. المحار

تعد أسماك المحار من أفضل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الزنك، بالإضافة إلى أن المحار منخفض السعرات الحرارية.

3. البقوليات

تعد البقوليات من الأطعمة المهمة التي توفر إلى الجسم نسبة كبيرة من الزنك، ومن هذه البقوليات الحمص والعدس والحمص، كما أنها تحتوي على الألياف والبروتين ولهذا يجب الحرص على تناول البقوليات لمن يعانون من أعراض نقصان الزنك بالجسم.

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4. البذور

بذور السمسم وبذور القرع وغيرها من أنواع البذور تعتبر مهمة لعلاج حالات نقص الزنك بالجسم، بالإضافة إلى أنها تحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، والتي لها دور في تقليل نسبة الكوليسترول الضار بالدم ولهذا يجب الحرص على إضافتها إلى النظام الغذائي الخاص بك.

5. المكسرات

تناول أنواع من المكسرات مثل الفول السوداني والكاجو واللوز والصنوبر وغيرها تساعد على تعزيز نسبة الزنك بالجسم، بالإضافة إلى منح الجسم العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى والألياف والتي تفيد الصحة بشكل عام.

6. منتجات الألبان

تعتبر منتجات الألبان مهمة جداً للصحة، وتوفر للجسم العديد من العناصر الغذائية ومنها الزنك، كما تساعد على تعزيز بعض العناصر الأخرى مثل الكالسيوم وفيتامين د والتي تفيد صحة العظام.

7. الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة مثل القمح والشوفان والكينوا على نسبة عالية من الزنك، بالإضافة إلى أنها تحتوي على عناصر مهمة أخرى مثل الماغنسيوم والسيلينيوم والحديد، ولهذا يجب الحرص على تناول الحبوب الكاملة في وجبات الطعام المختلفة.