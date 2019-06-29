كواليس عودة وردة لمعسكر منتخب مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم العفو عن عمرو وردة، لاعب منتخب مصر، والسماح له بالعودة لمعسكر "الفراعنة" واستكمال المشوار معهم في كأس الأمم الأفريقية.

وكان هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر صباح الأربعاء الماضي استبعاد وردة من معسكر "الفراعنة" لأسباب أخلاقية، قبل التراجع عن قراره فجر الجمعة.

وحسب مصدر لـ"العين الرياضية"، فإن اللاعبين طالبوا الجهاز الفني والإداري بعودة اللاعب، وقاموا بدعمه إعلاميا عقب مباراة الكونغو الديمقراطية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.



وأشار المصدر إلى أن هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري تعرض لضغوط كبيرة للعفو عن وردة سواء من زملائه اللاعبين عن طريق اتصالات هاتفية ورسائل، أو عن طريق بعض أعضاء اتحاد الكرة المصري.



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وأسهم في القرار الاعتذار الذي قدمه اللاعب في مقطع فيديو عبر حساباته الشخصية، فضلا عن اعتذاره لمسؤولي اتحاد الكرة عبر رسائل نصية، مطالبا إياهم بمنحه فرصة ثانية.

ويبدو أن محمد صلاح تدخل بنفسه لعودة اللاعب بعد قرار استبعاده، وهو الأمر الذي يؤكده اختيار اللاعب لغرفة نجم ليفربول لعقد جلسة فجر الجمعة مع زملائه لتوجيه الشكر لهم، بحسب مصدر لـ"العين الرياضية".

وينتظر أن يوجد وردة في قائمة "الفراعنة" التي ستخوض مواجهة أوغندا، الأحد المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة، بعدما تغيب عن موقعة الكونغو الديمقراطية الأربعاء الماضي بسبب قرار استبعاده.