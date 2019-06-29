حرق الدهون بأسرع طريقة باتباع رجيم الأيض وهذه اسراره

يعتبر حرق الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة من الجسم من اصعب المشاكل التي يواجهها الكثير من الاشخاص. ولهذا يجرب هؤلاء انواع حميات مختلفة قد تساعدهم على تحقيق هدفهم او العكس. لكن من المعروف انه يمكن الحميات التي تعزز عملية الايض ان تسرع عملية حرق الدهون وخسارة الوزن في وقت اقصر من المتوقع. ولهذا من المفيد اتباع ما يسمى حمية الايض.



يمكن تحفيز عملية حرق الدهون من خلال اتباع هذا الرجيم لأن الاطعمة التي يسمح بتناولها تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية. ولاستعادة الرشاقة بواسطته يجب الالتزام بقواعده لمدة 13 يوماً. وهذا يتيح بخسارة 6 الى 10 كيلوغرامات.

كيفية تطبيق حمية الايض لحرق الدهون



من السهل تطبيق حمية الايض التي تساعد على حرق دهون الجسم في اقل من اسبوعين. ولهذا يجب اتباع قواعد محددة.

اليوم الاول

الفطور: كوب من القهوة السوداء مع محلي الستيفيا

الغداء: حصة من الخضار المنوعة مع بيضة مسلوقة وحبة طماطم

العشاء: 100 غ من السمك المشوي في الفرن مع السلطة

اليوم الثاني

الفطور: كوب من القهوة الخالية من السكر

الغداء: كوب من اللبن الزبادي الطبيعي، 200 غ من لحم الدجاج المشوي الخالي من الدهون

العشاء: 100 غ من السمك المشوي في الفرن مع طبق من السلطة

اليوم الثالث

الفطور: كوب من القهوة الخالية من السكر مع قطعة من الخبز الكامل المحمص

الغداء: قطعة من لحم سفائن الدجاج، بيضتان مسلوقتان، طبق من السبانخ والطماطم

العشاء: طبق يحتوي على الكرفس المسلوق مع حبة طماطم وحصة من الفاكهة المفضلة

اليوم الرابع

الفطور: كوب من القهوة من دون سكر، قطعة من الخبز الكامل المحمص

الغداء: عصير برتقالة واحدة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي

العشاء: حبة جزر مبشورة، بيضة مسلوقة، 100 غ من جبنة ريكوتا

اليوم الخامس

الفطور: كوب من القهوة السوداء من دون سكر، قطعة خبز كامل محمصة

الغداء: 150 غ من سمك السلمون المشوي مع رشة من عصير الليمون

العشاء: 100 غ من لحم الدجاج المشوي مع طبق سلطة

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اليوم السادس

الفطور: كوب قهوة سوداء من دون سكر وقطعة خبز كامل محمص

الغداء: بيضة مسلوقة وجزرة مبشورة

العشاء: 150 غ من لجم الدجاج المشوي مع طبق سلطة

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اليوم السابع

الفطور: كوب قهوة سوداء من دون سكر

الغداء: الماء فقط

العشاء: 200 غ من لحم الحبش الخالي من الدهون، حبة تفاح

اليوم الثامن

الفطور: كوب قهوة سوداء من دون سكر

الغداء: بيضتان مسلوقتان، 200 غ من السبانخ المطهو وحبة طماطم

العشاء: 200 غ من لحم السمك المشوي مع طبق سلطة

اليوم التاسع

الفطور: كوب قهوة سوداء من دون سكر

الغداء: شريحة من لحم الدجاج الخالي من الدهون والمطهو على البخار، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي

العشاء: 200 غ من لحم السمك المشوي مع طبق من السلطة الخضراء

اليوم العاشر

الفطور: كوب قهوة سوداء من دون سكر مع قطعة من الخبز الكامل المحمص

الغداء: بيضتان مسلوقتان، قطعة إسكالوب دجاج مشوي مع طبق سلطة منوعة

العشاء: طبق كرفس مسلوق مع حبة طماطم وحصة فواكه حسب الرغبة

اليوم 11

الفطور: كوب قهوة سوداء من دون سكر مع قطعة من الخبز الكامل المحمص

الغداء: كوب من اللبن الزبادي، عصير برتقال او تفاح

العشاء: جزرة مبشورة، بيضة مسلوقة، 200 غ من جبنة ريكوتا

اليوم 12

الفطور: جزرة مبشورة مع القليل من عصير الليمون

الغداء: 200 غ من سمك السلمون المطهو على البخار مع رشة عصير ليمون

العشاء: 200 غ من لحم الدجاج الخالي من الدهون والمطهوعلى البخار، طبق سلطة.

اليوم 13

الفطور: كوب قهوة سوداء من دون سكر مع قطعة من الخبز الكامل المحمص

الغداء: بيضتان مسلوقتان، جزرة مبشورة مع القليل من عصير الليمون

العشاء: 250 غ من لحم الدجاج المشوي الخالي من الدهون وطبق سلطة

نصائح من اجل حرق الدهون بطريقة صحيحة



ليتمكن الجسم من حرق الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة منه بطريقة صحيحة ومن دون استعادتها يجب اتباع بعض النصائح المهمة.

• يجب شرب ما يصل الى ليترين من الماء يومياً.

• الافضل أن تكون كل مكونات الرجيم طبيعية.

• من الخطأ الاستغناء عن وجبة الفطور فهي ضروري للتزود بالطاقة.

• من المهم الحرص على تناول الاطعمة الغنية بالالياف والبروتينات.

فوائد حرق الدهون برجيم الايض



يساعد هذا الرجيم على حرق الدهون وخسارة الوزن لوقت طويل في حال تم اعتماد نظام غذائي صحي بعد وقفه. لكنه قد يسبب النقص في الكربوهيدرات والدهون والبروتينات اذا تم اتباعه لمدة طويلة. وقبل اللجوء الى هذه الطريقة في حرق الدهون الافضل استشارة الاختصاصيين.

