تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكعبات البطاطا الحادقة

القاهرة - لايف استايل المقادير

5 x عدد بطاطا

1 x معلقة صغيرة جنزبيل

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة كبيرة بصلة مفرومة

1 x معلقة صغيرة فص ثوم مهروس

1 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x رشة شطة

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون الخطوات:

رشي البطاطا بالملح و الفلفل و زيت الزيتون .

بعدين ضيفى الزنجبيل والبصل والثوم المفرومين والشطة الناعمة وقلبى .

دخلى البطاطا الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير شوربة الدجاج بالخضار طريقة إعداد وتحضير الدجاج الصيني

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