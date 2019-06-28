تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة سيسيليان

القاهرة - لايف استايل المقادير

3 x معلقة كبيرة زبدة

1 x كيس مكرونة فوتيتشيني (مسلوقة)

1 x كيلو باذنجان (رومى مقشر ومقطع شرائح)

1 x كوب جبنة بارميزان

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x رشة ملح

1 x كوب زيت عباد شمس

½ x كيلو طماطم (شرائح)

½ x لتر عصير طماطم الخطوات

فى إناء على النار نضع الزبد والطماطم ونتبل بالمح والفلفل ونقلب ثم نتركها على النار حتى تتكاثف ويسمك الصوص.

ثم نضيف صوص الطماطم للمكرونة المسلوقة ونقليها.

ثم فى كمية وفيرة من الزيت نحمر الباذنجان ثم تنشل على ورق ماص للمادة الدهنية.

ثم فى صينية مدهونة بالزبد نرص الباذنجان ثم المكرونة ثم شرائح الطماطم ثم طبقة أخرى من الباذنجان ثم نوزع الجبن المبشور.

ثم نضع الصينية فى الفرن عند درجة حرارة 180 حتى يحمر وجهها.

ثم تترك حتى تهدأ ثم تقطع وتغرف فى أطباق التقديم بالهنا والشفا. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شطائر البصل المكرمل طريقة إعداد وتحضير الدجاج مع البصل والصنوبر

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