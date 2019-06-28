تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالزبادى فى الفرن

القاهرة - لايف استايل المقادير:

3 x معلقة كبيرة سمن

3 x عدد بيضة (طازجة)

1 x كيس مكرونة (فرن)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x كيلو زبادي

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

¼ x كيلو جبنة بارميزان (أو رومى) الطريقة:

هنسلق المكرونة فى ماء مغلى مع معلقة ملح لمدة 8 دقائق ثم تصفى.

فى وعاء نضع الزبادى مع البيض والسمن والجبن المبشور وملح وفلفل ونقلب جيدا.

ندهن صينية بالسمن ونضع المكرونة ونضع ربع الخليط ونقلب جيدا الخليط مع المكرونة ثم نضع باقى الخليط على الوجه.

نضع الصينيه فى الفرن الى ان تأخذ لون ذهبى شهى .. تقدم ساخنة. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير المكرونة بصوص البشاميل للرجيم طريقة إعداد الروبيان المقلي بالصويا والثوم

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