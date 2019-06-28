منصة إلكترونية إماراتية لتسهيل إنشاءات البنى التحتية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دشنت وزارة تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات منصة إلكترونية هي الأولى من نوعها، بهدف تسريع إجراءات استخراج شهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية.

الخطوة تأتي دعماً للتحول الرقمي في الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة في الإمارات.

وفي هذا الإطار وقّعت الوزارة 26 مذكرة تفاهم مع الجهات ذات الصلة لبدء تنفيذ المنصة، التي هي بمثابة دليل إجراءات موحدة في مجال البنى التحتية.

وبدوره اعتبر الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، أن إطلاق المنصة يعد أحد أهم الإنجازات التي تحققت في الدولة من قيام الاتحاد، مشيراً إلى أن العاملين في مجال الإنشاءات أصبح بإمكانهم استخراج شهادات عدم الممانعة خلال أسبوعين فقط وإلكترونياً.

وأشار النعيمي لـ"العين الإخبارية"، إلى أنه تم تشكيل عدد من فرق العمل، لتعظيم الاستفادة من مخرجات المنصة، لتكون تفاعلية لتيسير المعاملات على الراغبين في استخراج الشهادات، التي تصب في صالح التمكين والتنمية في الإمارات.