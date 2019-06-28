رينار يوضح موقفه من تدريب مصر.. نشرة أمم أفريقيا لـ"العين الرياضية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة اليومية لـ"العين الرياضية" والخاصة بفعاليات كأس الأمم الأفريقية، تطالعون عناوين مختلفة.

البداية كانت مع المنتخب الجزائري الذي حقق فوزا مهما على حساب نظيره السنغالي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي، في افتتاح مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وتصدر منتخب "الخضر" جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل للدور ثمن النهائي، بينما توقف رصيد السنغال عند 3 نقاط في الوصافة متساويا مع كينيا "الثالث" بفارق الأهداف.

ومن جهة أخرى، نفى الفرنسي هيرفي رينار، أنباء اقترابه من تدريب المنتخب المصري، مؤكدا أنه يريد الاستمرار في القيادة الفنية للمغرب.

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