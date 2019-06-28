كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 يونيو 2019 04:36 مساءً - حرف العين يمتلك أخاً لا يختلف عنه سوى بنقطة فوق رأسه، ولذلك سيكون عليك تعليم الطفل الحرفين متتاليين بسهولة، فمتى تعلم حرف العين، سوف يكتب حرف الغين بسرعة، ولذلك عليك اتباع الخطوات التالية: تعليم الطفل كتابة حرف العين يرسم الطفل نصف دائرة صغيرة.

ثم يرسم تحتها ومتصلاً بها نصف دائرة أكبر.

هنا، أخبريه أن النصف الأول هو الطفل والنصف الأكبر هو الأم، لذلك لا يمكن أن تنفصلا عن بعضهما، واضربي مثلاً بك وبه. Advertisements تأكدي أنه يرسم الاتجاهات لفتحة الحرف متشابهة.

علميه كتابة الحرف في أول الكلمة ومتصلاً بحرف آخر. أنطقيه مراراً.

أطلبي منه أن ينطقه أثناء التعليم. أخبريه أن حرف العين يمتلك أخاً وسوف يتعرف عليه قريباً.

راجعي معه الحروف السابقة، ولا تنسي طريقة التنقيط في تعليم كل حرف.

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