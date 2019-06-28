كيف يكون شكل الجنين في الشهر الثالث؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 يونيو 2019 04:36 مساءً - مع بداية الشهر الثالث طفلك لم يعد مجرد مضغة، بل أصبح جنيناً، وأنت تعيشين مرحلة الجنينية التي تستمر معك حتى الولادة، وتتميز بالنمو السريع لجسم الجنين، حيث أصبح طفلاً صغيراً، له رأس وذراعان وساقان ومعظم أعضائه الداخلية. الدكتور «أيمن محمد عادل» أستاذ طب النساء والتوليد يوضح لكِ مراحل نموّ الجنين بعد بلوغ الجنين شهره الثالث.

ينبض قلب الجنين في هذا الوقت بمعدل 110- 160 نبضة في الدقيقة، وقلب الجنين مستقل منذ البداية عن قلب الأم، وينبض على إيقاع خاص به، وإن كان يتأثر بالحالة العصبية للأم، حيث إن انفعالها الشديد وغضبها أو تعرضها لضغط جسدي يرفع في دمها معدل الأدرينالين الذي يخترق المشيمة، ويؤثر على قلب الجنين.

تنتهي معظم التوعكات التي كنت تشعرين بها منذ بداية الحمل، وستشعرين بتحسن تدريجي على الصعيدين الجسدي والنفسي أيضاً، ليبدأ نشاط الجنين، حيث يستطيع في نهاية الشهر تحريك ساقه، وثني أصابعه وكفه وضم شفتيه بعضهما إلى بعض دون تحريكهما، ولكنه قادر على ابتلاع كمية لا بأس بها من السائل الأمينوسي المحيط به.

العضو التناسلي للجنين لم يتشكل بعد، غير أن المجاري التناسلية الأخرى الأنثوية أو الذكرية موجودة، الجنين يتحرك لكنك لا تشعرين بحركته، لأنها ضعيفة جداً، وهذا أمر طبيعي، فحجمه في نهاية الشهر الثالث لا يتجاوز ثلاثة سنتيمترات.

يبلغ حجم الجنين أربعين ألف مرة من حجم البويضة التي انطلق منها، وعلى مدى الشهر الثالث سيتضاعف طوله ثلاث مرات، ووزنه أربع مرات، بينما يتباطأ نمو الرأس بالنسبة لنمو سائر الجسم.

هو الآن أشبه ما يكون بإنسان صغير، وسيكتسب وجهه بعض الملامح الإنسانية المعروفة، كما تكتسب أطرافه طولاً متناسباً مع طول الجسم، وتتكون المعدة والكبد والبنكرياس والطحال والأمعاء والقلب، والجهاز التنفسي يأخذ في النمو.

في الأسبوع التاسع، يصبح طول الجنين 5,5 سم من قمة الرأس إلى العقب، والوزن 10 جرامات، ولا زال المنخران مقفلين، مع ظهور البراعم الأولى لحاستي الذوق والشم، والأجفان تغطي العينين بشكل تام.

في الأسبوع العاشر، الطول 7,5 سم والوزن 18 جراماً، يصبح رأس الجنين منتصباً تقريباً، ويصبح قادراً على الحركة، وإن كانت بطيئة جداً، ولكنها فعلية، كما أنه يمتلك الكثير من العضلات، ويصدر عن كل جسمه حركات عفوية.

فهو يحرك أطرافه قليلاً، يضغط قبضة يده، يدير رأسه، ولكنها حركات عكسية تأتمر بالنخاع الشوكي، كما تظهر بصيلات الشعر على الرأس والجلد، مع ظهور براعم الأسنان الدائمة تحت أسنان الحليب، ويصبح الكبد أكبر حجماً.

تتكون العظام الأولى للجنين في الأسبوع الحادي عشر، تظهر أولاً في الأطراف على شكل نسيج غضروفي لا يلبث أن يغتني بالخلايا العظمية، ويصبح أكثر تماسكاً وكثافةً، وكذلك تتكون أجزاء غضروفية بالجمجمة والوجه، ويكتمل الأنف ويرتسم الذقن.