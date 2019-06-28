Belly Mapping تقنية تكشف وضع الجنين في الرحم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 يونيو 2019 04:36 مساءً - عند وصولك إلى الجزء الثالث والأخير من الحمل، تبدئين في التساؤل عن أمور مثل: كم تكلف حفاضات الطفل أو هل سيلاحظ أحد إن اختفيت تحت مكتبي وغفوت قليلاً، ولكن عند وصول الأسبوع السابع والعشرين الذي يعتبر فاصلاً، فهناك أمر آخر يستحق التفكير به، ألا وهو وضع الطفل في الرحم. الخبيرة القابلة Gail Tully خبيرة Belly Mapping وموقعها spinningbabies.com تغنيك في الكثير من المعلومات عن هذه الطريقة.

تسهيل الولادة

إن معرفة كيفية استلقاء الطفل داخلك وهو ما يعرف بـBelly Mapping، قد يحدث فرقاً كبيراً في تجربتك بالولادة، ويرجع ذلك لسببين، أولهما سبب عملي، إذ إن الوضع الأفضل للولادة أن يكون رأس الطفل موجهاً للأسفل وظهره موازياً لظهرك وذقنه مثنياً للأسفل على صدره، فهي تساعد على توسع عنق الرحم وتسهيل الولادة. وإن عرفت وضعية الطفل واكتشفت أنها ليست المثلى، فأنت تملكين الوقت لتعديلها ومساعدته على الاستدارة.

السبب الآخرعاطفي أكثر. فعند تخصيص الوقت لاستشعار وضعية الطفل داخلك، ستقوين الرابط بينك وبين الطفل أكثر. التفكير في وضعية الطفل في الرحم وسيلة لمساعدة النساء على التواصل مع جسدها الحامل وطفلها.

شوق الحامل لرؤية مولودها

كيفية القيام بإجراء Belly Map

عليك الانتظار حتى المرحلة الثالثة من الحمل، بحلول الأسبوع الثلاثين سيكون حجم طفلك مناسباً لتعرفي ما إن كان ما تمسكينه جزءاً أعلى أو أسفل من جسمه، وهناك بالتأكيد ركلات وحركات أصابع ستساعدك على التحديد، كما أن كبر حجمه الآن يحد من حركته، وتصبح أقل مما كان وحجمه أصغر.

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موعد الولادة

يختلف مقدار حركة الطفل من طفل إلى آخر ووفقاً للمجال المتوفر داخل الرحم، وكلما اقترب موعد الولادة، قلت المساحة المتوفرة لحركته، ويستقر معظم الأطفال في وضعية الولادة في الأسبوع الرابع والثلاثين.

ركلات الجنين