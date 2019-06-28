دوقة كامبريدج تتحدث عن هوايات أطفالها وتعلُّم فن التصوير منها

يُعد تأثير الأم على أطفالها، كبيرًا جدًا، إذ يتعلم الأطفال دائما خطواتهم الأولى من والدتهم، كما يتعلمون الكلام منها، بل ويقلدونها فى كثير من الأحيان، وهذا الأمر هو ذاته حتى فى العائلات الملكية.

إذ كشفت المصورة الشغوفة، كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، أن أطفالها يتابعون خطواتها الفنية ويسيرون على نفس مسارها.

إذ أكدت كيت كيف أن الأمير جورج، 5 سنوات، والأميرة شارلوت 4 سنوات، "يحبان" التقاط صور للخارج، بينما كانت تتحدث عن هوايتها.

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وتحدثت دوقة كامبريدج عن هواياتها وهوايات أطفالها، أثناء زيارتها، لمركز أطفال فى كينجستون غرب لندن أمس الثلاثاء.

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وتم الإعلان أمس أن كيت ستخلف الملكة كرئيسة لجمعية التصوير الفوتوغرافي الملكية، والتي حظيت بدعم رسمي من الملكة منذ 67 عامًا، حيث إن والدة الثلاثة مصورة هاوية شغوفة، وقد حظيت بإشادة واسعة لصورها لأطفالها.

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