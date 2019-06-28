ابتكار خدمة جديدة في لليابان للحصول على الشريك الصحيح

وضعت شركة "نوزي" اليابانية، المتخصصة في خدمة مواعدة بين الجنسين بوضع مقياس جديد للحصول على الشريك الصحيح الذي عادة ما يكون مبينا على العمر أو المظهر الخارجي أو الدخل المادي.

وأطلقت الشركة اليابانية خدمة جديدة للعزاب الذين يبحثون عن توأم روحهم، وسجل المئات منهم آملين أن يجدوا تطابقهم المثالي بعد تحليل الحمض النووي.

ويقوم العلماء في مختبرات طوكيو بفك شيفرة إيجاد التطابق من المركب الجيني "إتش إل أي" الذي يضم نحو 16 ألف من الجينات المختلفة المرتبطة بمسألة الاعجاب والانجذاب نحو الشريك، وتقوم الشركة بتطابق بين الازواج المحتملين بناء على تشابه أو اختلاف المركب الجيني لتسهيل مواعدتهم.

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