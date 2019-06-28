أنجيلا ميركل تُثير للمخاوف من إصابتها بمرض خطير إثر تعرُّضها للرعشة مجددًابرلين

برلين - لايف ستايل
شوهدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ترتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه للمرة الثانية هذا الشهر، مع تزايد المخاوف بشأن صحتها.
وتظهر لقطات لميركل البالغة من العمر 64 عامًا وهي ترتجف أثناء لقائها بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الخميس.
ويمكن رؤيتها في الفيديو، وهي تطوي ذراعيها في محاولة واضحة لمنع يديها وجسدها من الاهتزاز بعنف.
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وتُظهر لقطات عن قرب تم نشرها الخميس، الصعوبة التي تواجهها في محاولة لإبقاء الارتعاش تحت السيطرة وهي تمسك بذراعيها معًا.
ثم يهرع أحد المساعدين إلى جنبها ليقدم لها كوبًا من الماء، والذي ترفضه، وبالرغم من ذلك، ادعى المتحدث باسم ميركل بعد فترة وجيزة أن المستشارة الألمانية بخير.
وجاء ذلك بعد أن ادعت في المرة الأخيرة التي شوهدت فيها وهي تهتز أنها كانت تعاني من الجفاف.
كان ذلك قبل 10 أيام عندما قابلت ميركل الرئيس الأوكراني الزائر فولوديمير زيلينسكي، وقالت لاحقًا أنها شعرت بتحسن بعد شرب بعض الماء.
وسأل أحد المراسلين عن حالتها الصحية في مؤتمر صحفي بعد حوالي 90 دقيقة من ذلك الموقف، قالت، "لقد شربت ثلاثة أكواب من الماء على الأقل ولذا فإنني بخير"، ومزح زيلينسكي 41 عامًا من الأمر، قائلًا بأنه كان سيأتي لإنقاذها إذا لزم الأمر.
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