تحديد منطقة التحكم في الشهية بالدماغ يمهد الطريق لعلاج البدانة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ عقود، ويبحث الأطباء والعلماء عن علاجات فعّالة للسمنة المفرطة، والآن حدّدَ مجموعة من علماء جامعة "أريزونا" الأمريكية، المنطقة التي تتحكم في شهية الإنسان، وتخبره بما إذا كان جائعًا أم لا.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعتقد الأطباء أن التحكم في نشاط هذه المنطقة في الدماغ، والتي تعد جزءًا من المركز العاطفي للدماغ، والذي يدعى اللوزة، سيساعد فاقدي الشهية على استعادة شهيتهم، ومرضى البدانة على التحكم في شهيتهم.

وفي حين حدد باحثون من جامعة أريزونا هذه المنطقة، بإجراء الأبحاث على الفئران، إلا أنهم يعتقدون أن هذا الاكتشاف سيمكنهم ذات يوم من تطوير سبل لتثبيط أو تنشيط هذه الخلايا العصبية، لمساعدة كل من فاقدي الشهية ومرضى البدانة.

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وأثبتت الأبحاث السابقة أن العديد من مناطق الدماغ تتواصل مع بعضها للتحكم في الشهية، ولكن يبدو أن مجموعة من الخلايا العصبية في اللوزة، هي ما ينظم هذه الإشارات.

وكشف الدكتور هايجينغ كاي، المؤلف المشارك في الدراسة وخبير علم الأعصاب بجامعة أريزونا، أن تحديد مركز الاتصالات سيساعد الباحثين في المستقبل على تطوير عقاقير قادرة على التلاعب بالشهية لمساعدة مرضى البدانة على التحكم في شهيتهم، وتناول كميات أقل إذا دعت الحاجة.

وقال: "يمكننا استخدام تقنيات مثل الإسكات الكيميائي الوراثي لنمنع هذه الخلايا العصبية من إصدار الإشارات غير المرغوب فيها لتعزيز الشهية أو الاستعانة بمواد كيميائية أخرى لتثبيط الشهية".