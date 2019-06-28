أميركية تحولت إلى "وليمة لأسماك القرش" أمام أهلها

تحولت شابة أميركية من ولاية كاليفورنيا كانت تقوم برحلة سياحية مع أسرتها إلى جزر الباهاما إلى وليمة لأسماك القرش.

وقال نائب مفوض شرطة الباهاما الملكية، بول رول، إن الأميركية جوردان ليندسي، البالغة من العمر 21 عاما، تعرضت لهجوم شنته 3 أسماك قرش من فصيلة "القرش النمر" أثناء الغوص في المنطقة.

وأوضح بول رول أن هجوم أسماك القرش وقع الأربعاء بالقرب من جزيرة روز، التي تقع شمال شرق ناسو، بالقرب من نيو بروفيدنس التابعة لجزر الباهاما، وفقا لما ذكره موقع فوكس نيوز الإخباري.

ونقلت قناة "كاي إيه بي سي" التلفزيونية عن والديها وأصدقاء للعائلة شهدوا الواقعة المؤلمة أنهم صرخوا على ابنتهم لتحذيرها من أسماك القرش، لكنها على ما يبدو لم تسمعهم في الوقت المناسب.

وقال المسؤولون في الدولة الكاريبية إن أسمك القرش هاجمت ذراعي الشابة الأميركية وقدميها وأجزاء من جسمها، وأشاروا إلى أنها فقدت ذراعها اليمنى من جراء الهجوم.

وعلى الرغم من الهجوم الدامي فإن الشابة لم تلقى مصرعها على الفور، غير أنه أعلن عن وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى.

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وأصدرت وزارة السياحة والطيران في جزر الباهاما بيانا أعربت فيه عن تعازيها و"تعاطفها العميق" مع العائلة.

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