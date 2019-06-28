3 ركاب يعتدون على مضيفة طيران رفضت الانصياع لرغبتهم

اعتدى 3 ركاب بالضرب على مضيفة طيران خطوط Vietjet Air ‎ الفيتنامية لأنها رفضت تنفيذ طلبهم بالتقاط صور تذكارية معهم.

وذكرت صحيفة "ذي صن"، أن الحادث وقع في مطار "سوان ثي" الفيتنامي، عندما رفضت المضيفة الجوية، لي تهي جيانغ، الوقوف إلى جانب الركاب الثلاثة: لي فان هي ولي ترونغ دو وفام هو آن، لالتقاط صورة معهم، لهذا انهالوا عليها بالضرب.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي انتشر في الإنترنت، سقوط المضيفة على الأرض بعد تلقيها ضربة من أحد الركاب الثلاثة. وفي المشهد الثاني من الفيديو، يظهر الراكب الثاني وهو يطارد مضيفة أخرى، ومن ثم يضرب موظفي الأمن في المطار.

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واعتقلت الشرطة الرجال الثلاثة، وتبين أنهم مخمورون إلى حد الثمالة، واقتيدوا إلى مركز الشرطة ووجهت لهم تهم الإخلال بالنظام العام.

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وتبين فيما بعد أنه تم سجن الثلاثة، بعد التحقيق، حيث تلقى لي فان حكما بالسجن لثلاث سنوات ولي ترونغ لمدة سنتين وفام هو لتسعة أشهر.

كما تم تغريم حراس الأمن في المطار لعدم أدائهم واجبهم أثناء الحادث.

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