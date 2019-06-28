مصففة شعر تكشف الأسرار المخفية عن أسوار "وندسور" البريطانية

لندن - لايف ستايل
كشفت مصففة الشعر الشهيرة "اليسيا ريستفسكى" بعض الأسرار المخفية خلف أسوار وأبواب قلعة وندسور، وأعطت لمحة نادرة عن شكل أجزاء من القلعة الشهيرة مقر العائلة الملكية البريطانية.
وشاركت أليسيا ريستفسكى، مصففة شعر المشاهير فى لندن وفنانة الميكب، صورة عبر "إنستغرام"، حيث ساعدت فى حصول حفيدة الملكة زارا، البالغة من العمر 38 عامًا، أوتم فيلبيس، زوجة حفيد الملكة، على إطلالة مميزة لهما، فى اليوم الأخير لسباق رويال أسكوت للخيول، وفقا للديلى ميل البريطانية.
وعملت اليسيا "تاج" لقلعة وندسور، وشاركت صورة شخصية بجانب زارا، فيما بدا أنه غرفة ضيوف في قلعة وندسور، والتى تتميز بالسجاد باللون الفاتح والجدران الفاتحة اللون والستائر ذات الدانتيل الأبيض.
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وشاركت مصففة الشعر بصورة لأوتم فيليبس، زوجة حفيد الملكة، وتظهر الموجة فى شعرها المميز، وإطلالتها، وتظهر الغرفة فى الخلفية بألوان هادئة وكريمية.
وتعطي الصور لمحة نادرة من وراء الكواليس في أجزاء من قلعة وندسور والتي عادة ما تكون بعيدة عن متناول الجمهور.
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