رجيم الخيار والبيض لخسارة 2 كيلوغرام في أسبوع

تحتاج خسارة الوزن ونحت الجسم إلى بذل بعض الجهود مثل اختيار الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. ولزيادة فعالية هذه الجهود من المفيد ايضاً اللجوء الى بعض انواع الرجيم سهلة التطبيق. ومنها رجيم الخيار والبيض الذي يساعد على حرق الدهون الزائدة وخسارة الوزن اذا تم اتباعه بطريقة صحيحة لأسبوع واحد فقط.



يساعد رجيم البيض والخيار على خسارة الوزن ونحت القوام بسرعة لأن مكوناته توفر الكثير من الفوائد. والسبب ان الخيار لا يحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية كما انه غني بالماء الضروري لتخليص الجسم من السموم. وهو مصدر مهم للفيتامين K والبوتاسيوم والمغنيزيوم والألياف. ولهذا يمكن ان يساعد تناوله على حرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم. اما البيض فيدفع الى الشعور بالشبع في وقت قصير ويمنع تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات. ويعود هذا الى غناه بالبروتين. ولهذا يمكن الاعتماد على تناوله كطريقة فعالة للتخسيس.

كيفية خسارة الوزن مع رجيم الخيار والبيض



من اجل خسارة الوزن واستعادة الرشاقة ونسف الدهون يجب الاعتماد دائماً على نظام غذائي صحي. ولهذا ينصح باتباع رجيم الخيار والبيض لمدة اسبوع واحد.



اليوم الاول

الفطور: بيض مخفوق، كوب من شراب ساخن من دون سكر

الغداء: طبق سلطة يحتوي على كمية كبيرة من الخيار، فيليه سمك مشوي

العشاء: مخفوق خيار، بيضة مسلوقة

اليوم الثاني

الفطور: عجة توفو مع الفطر، كوب من مشروب ساخن من دون سكر، 3 حبات جوز

الغداء: طبق سلطة خيار مع صلصة خفيفة، كوسى مطهو على البخار، قطعة ستيك مشوية

العشاء: مخفوق خيار، بيضة مسلوقة

اليوم الثالث

الفطور: قطعتا توست مصنوعتان من الحبوب الكاملة، بيضة مسلوقة، حبة أفوكادو، كوب من مشروب ساخن من دون سكر

الغداء: جزر مبشور مع صلصة خفيفة، قطعة دجاج من دون دهن مطهوة على البخار مع الخضار

وجبة حفيفة: اعواد جزر وخيار

العشاء: بيضة مسلوقة، مخفوق خيار

اليوم الرابع

الفطور: عجة بالأعشاب، مشروب ساخن خال من السكر

الغداء: تورتيلا مع الحبق وجبنة فيتا

العشاء: مخفوق خيار

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اليوم الخامس

الفطور: قطعتان من الخبز الكامل مع الأفوكادو، قطعتان من لحم الدجاج مع بذور السمسم غير المقلية

الغداء: خضار مطهوة على البخار، بيضة مسلوقة

العشاء: طبق سلطة خيار مع صلصة خفيفة

اليوم السادس

الفطور: بيض مخفوق مع جبنة ريكوتا، أعواد خيار، مشروب ساخن خال من السكر

الغداء: شرحة ستيك مشوي مع صلصة الطماطم، طبق من سلطة الفواكه

العشاء: اعواد خيار، قطعتان من لحم الدجاج الابيض المشوي.

اليوم السابع

الفطور: بيضة مسلوقة، خليط حبوب فطور مع الشوفان والزبيب

الغداء: سلمون مشوي مع رشة من عصير الليمون، مخفوق خيار

العشاء: طبق خضار مهطوة على البخار، قبضة من اللوز غير المقلي



تحذير قبل تطبيق رجيم الخيار والبيض



يساعد رجيم الخيار والبيض على خسارة الوزن الزائد اذا تم اتباعه بشكل صحيح لمدة اسبوع واحد فقط. لكن يجب الحذر عند تطبيقه والالتزام ببعض التنبيهات.

• قبل تطبيق هذه الحمية يجب استشارة الطبيب او اختصاصية التغذية منعاً لحدوث اي مضاعفات جانبية في حال المعاناة من بعض المشاكل الصحية.

• للاستفادة من خصائص البيض عند اتباع هذه الحمية ينصح باختيار بيض الدجاج المربى في الهواء الطلق.

• لا يمكن الاشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول أو القصور الكلوي او التهاب الكبد تناول البيض لمدة اسبوع. وعلى هؤلاء خسارة الوزن بطريق صحية اخرى.

