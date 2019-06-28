تيفاني ترامب تشتري "سوار صداقة" بقيمة 600 ألف دولار في المملكة المتحدة

اشترت تيفاني ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، سوارًا ماسيا قيمته 500 ألف جنيه استرليني "630 دولار أمريكي" خلال تواجدها في المملكة المتحدة.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نجمة المجتمع البالغة من العمر 25 عاما، اختارت سوار ماسي صداقة، عندما كانت تستعرض المجوهرات في ضاحية نايتس بريدج في الضاحية البريطانية، برفقة صديقها مايكل بولس.

وقضت تيفاني، طالبة الحقوق، وخطيبها الطالب الجامعي مايكل نحو 45 دقيقةً في المتجر خلال الزيارة الرئاسية للمملكة المتحدة، التي استمرت ثلاثة أيام وحضرها كذلك أشقاؤها دونالد الابن، وإيريك، وإيفانكا.

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وقال مدير المتجر مان شاكشير لصحيفة "إيفنينغ ستاندارت"، "إن الصديقين ظهرا كأنهما غارقان في الحب".

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وأضاف، "زار مايكل بولوس وتيفاني ترامب متجرنا الواقع في ضاحية نايتس بريدج لنحو 45 دقيقة، ومن لحظة لقائهما أستطيع القول إنهما شخصان متحابان حقا، متواضعان للغاية، ومن الواضح جدا أنهما سعيدان معا".

ويذكر أن تيفاني تتواجد في المملكة المتحدة ضمن زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب والتي تستغرق ثلاثة أيام، والتي حضرها أيضا أشقاؤها دونالد جونيور وإريك وإيفانكا.

وشوهد الزوجين في وقت سابق، وهما يتصفحان قسم خاتم الخطوبة في متجر سامر حليمة في نيويورك.

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