جوارديولا يكشف موقفه من العودة إلى برشلونة

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، موقفه من العودة إلى برشلونة، مؤكدا أنه سيعود إلى النادي الكتالوني عاجلا أم آجلا.

وتولى جوارديولا القيادة الفنية للبارسا من عام 2008 حتى 2012 وتوج معه بـ14 لقبا، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "سأعود إلى برشلونة عاجلا أم آجلا، لكنني لن أقوم برئاسة النادي".

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وأضاف: "لا أملك المقومات التي تؤهلني لشغل هذا المنصب، أحاول أن أكون مدربًا جيدًا ولم أصل إلى أهدافي بعد".

وتطرق للحديث عن ارتباط نيمار دا سيلفا بالعودة إلى برشلونة: "لن أقول أي شيء، هذا أمر لا يخصني أبداً، إنه يخص برشلونة فقط".

واختتم بالحديث عن ماتياس دي ليخت قائلا: "هو لاعب جيد جدا ولا يزال صغيرا، وإذا تعاقدنا معه فسيكون أمرا رائعا، لأن التوقيع معه يعني الحصول على مدافع قوي لسنوات عديدة".

ويعد دي ليخت أحد أبرز المواهب على مستوى العالم، حيث أسهم في تتويج أياكس بالثنائية المحلية "الدوري الهولندي والكأس"، فضلا عن المستوى المميز الذي قدمه في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المنقضي.