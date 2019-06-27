مدير منتخب مصر يوضح للعين الرياضية حقيقة عودة عمرو وردة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، عودة عمرو وردة حتى الآن لمعسكر "الفراعنة" في كأس أمم أفريقيا 2019 بشكل رسمي.
وشهد معسكر المنتخب المصري أزمة كبرى أدت لاستبعاد عمرو وردة لاعب اتروميتوس اليوناني لأسباب أخلاقية، قبل أن يعتذر اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويعد بعدم تكرار الأمر.
وقال لهيطة في تصريح خاص لـ"العين الرياضية": "اللاعبون يدعمون عودة عمرو وردة بقوة وطلبوا ذلك، ولكن ليس هناك أي قرار رسمي كما أشيع، اتحاد الكرة يدرس الأمر".
وكان زياد وردة، شقيق اللاعب، أعلن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عودة شقيقه إلى معسكر المنتخب المصري.
وحظي وردة بدعم زملائه في المنتخب، وعلى رأسهم القائد أحمد المحمدي، ومحمد صلاح، الذين عبرا عن تضامنهما مع اللاعب عقب الفوز على الكونغو بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم المقامة حاليا في مصر.
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