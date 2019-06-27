وزير الشباب السنغالي يبرز الصدام المرتقب بين محرز وماني

أكد مطر با، وزير الشباب والرياضة السنغالي، أنه لا يخشى على منتخب بلاده من مواجهة الجزائر، مؤكداً أن "أسود التيرانجا" يمتلكون العديد من اللاعبين المميزين، على رأسهم ساديو ماني، الذي لا يقل أهمية مطلقاً عن وجود رياض محرز مع الجزائر.

ويستعد المنتخب السنغالي لمواجهة نظيره الجزائري، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

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وتحدث مطر با في تصريحات نقلها موقع "جول" العالمي في هذا الصدد قائلاً: "منتخب الجزائر يمتلك عدة لاعبين مميزين، يأتي في مقدمتهم رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يتمتع بإمكانيات فنية رائعة".

وأتم: "نحن بصدد مواجهة مرتقبة، إذا كان المنتخب الجزائري يمتلك لاعبين مميزين، فنحن أيضاً لدينا لاعبون رائعون للغاية مثل ساديو ماني، جناح ليفربول، والذي سيدعمنا بكل تأكيد خلال هذه المباراة القوية".

وكان ماني، غاب عن فوز السنغال على منتخب تنزانيا، بهدفين دون رد، بسبب الإيقاف الذي تعرض له في المباراة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا.