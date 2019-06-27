من الخبز إلى الجزر.. ١٢ طعاما خطراً على طفلك

تشجيع الأطفال على تناول المزيد من الفاكهة والخضار أمر ضروري يقوم به الآباء للتأكد من أن تظل صحتهم جيدة، إلا أن بعض الأطعمة التي تعتبر جيدة لصحة أطفالك لكنها قد تكون مميتة مسببة الاختناق وهي ١٢ نوعاً من الطعام يجب التعرف عليها.

1. الخبز الأبيض

إنه شيء نقدمه لأطفالنا كثيراً - خصوصاً في السندوتشات - ولكنه يعد أحد مخاطر الاختناق الأقل شهرة. غالباً ما يشكل الخبز الأبيض قواماً كبيراً فطرياً في الجزء الخلفي من حلق طفلك، ويمكن أن يصبح عالقاً بسرعة كبيرة، مما يسبب صعوبات في التنفس ويحتمل أن يختنق. حاولي تحميص الخبز قليلاً وإعطائه في قطع صغيرة جداً بدلاً من ذلك. قم أيضاً بتقطيع الأطعمة مثل الفطائر والكعك إلى مكعبات صغيرة أيضاً - وتأكد من تناول مشروب معها.





2. الجزر

الأطعمة المستديرة والصلبة يمكن أن تكون خطيرة للغاية بالنسبة للأطفال الصغار. يمكن بسهولة أن تتركز قطع الجزرة النيئة والكرفس والقرنبيط في الجزء الخلفي من الحلق، مما يؤدي إلى سد الشعب الهوائية. يمكنك دائماً تجربة هرس الجزر للأطفال دون سن الثانية.





3. الفشار

يمكن بسهولة أن تتعثر الأطعمة الصلبة والمقرمشة مثل الفشار في حلق طفلك. نواة الذرة غير المنقسمة صعبة للغاية، ويمكن أن تصبح بسهولة في الشعب الهوائية.





4. الحلويات الصلبة

أي نوع من أنواع الحلوى الصلبة يمثل خطراً، وهناك احتمال كبير أن تصبح محاصرة في مجرى الهواء لدى طفلك. ويسعى الأطفال لتحطيم أي طعام لا يذوب بسرعة، لذا يجب تجنب أي شيء من هذا الملمس.





5. المقرمشات

هذا طعام يعتمد على عمر الطفل، خصوصاً بالنسبة لمن تقل أعمارهم عن سنتين. الأطعمة ذات القوام الخشن يمكن أن تكون خطيرة للغاية على الأطفال الصغار، خصوصاً الأطعمة الجافة التي لا يمكن تقسيمها بسهولة. ويحتوي البسكويت والكعك على حواف صلبة يمكنها أيضاً خدش وتلف داخل حلق طفلك.





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6. المكسرات والبذور

المكسرات والبذور صغيرة يصعب مضغها كما أن لها حوافاً حادة - تشكل تهديداً للأطفال. إذا كانت الضروس لم تنمُ لدى الأطفال بعد، فإن قدرتهم على طحن الطعام قد تكون ضعيفة.

يجب تجنب أي من الأطعمة الصغيرة الصلبة مثل المكسرات والبذور بأي ثمن. حتى ملعقة من زبدة الفول السوداني يمكن أن تكون كافية لمنع قصبة هوائية للطفل، بسبب عجزه عن مضغ الأطعمة الصلبة. يمكنك تجربة زبدة الجوز مع القليل من الماء إذا كان طفلك يستمتع بتناولها من الملعقة.





7. قطع الجبن

ربما يكون الجبن خطراً محتملاً آخر على الأطفال الصغار. حتى لو تم تقطيع القطع إلى قطع صغيرة، فإنها لا تزال تشكل خطراً. بسبب قوامه الصعب، يمكن بسهولة أن يتركز الجبن في مؤخرة حلق الطفل، مما يسبب انسداد مجرى الهواء. جربي الجبن المبشور أو المهروس بدلاً من ذلك.





8. العنب

أصدر الأطباء تحذيرات صارخة بشأن العنب بعد عدد من حالات الوفاة الخانقة المؤسفة في السنوات القليلة الماضية. بينما من الناحية النظرية قد يبدو نسيج العنب غير ضار، إلا أنه خطير بشكل لا يصدق ويشكل خطراً إذا ابتلعه الأطفال كاملاً. إن حجم وشكل العنب يعني أنه بإمكانه سد ممرات تنفس الأطفال تماماً مما يجعل من الصعب خروجها مع الإسعافات الأولية. ينصح الخبراء بتقطيع العنب إلى النصف، والأطعمة المشابهة مثل الكرز.





9. العلكة

الملمس اللزج وحركة المضغ المتكرر للثة تعني أن الأطفال يمكن أن يصابوا في كثير من الأحيان في الجزء الخلفي من حلقهم. وقد يغري بعض الأطفال بالابتلاع، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة اللثة للقصبة الهوائية. لذلك من الأفضل منع الأطفال من تناولها كلما أمكن ذلك.





10. المارشميلو

على الرغم من أن ملمسه قد يتسم بالنعومة، فإنه في كثير من الأحيان يمكن أن يلتف ويتوسع في الحلق، مما يسبب خطراً كبيراً من الاختناق. وإذا ترك الطفل بدون إشراف لمدة ثوانٍ، فيمكن أن يغري الأطفال بوضع كل الكمية في أفواههم، مما يحظر مجرى الهواء تماماً.





11. التفاح

جلد التفاح يشكل خطراً كبيراً على الأطفال؛ حيث يمكن أن يتعثر بسهولة في الجزء الخلفي من حلقهم، ويكون الجلد محكم الإغلاق. اختاري أصنافاً أكثر ليونة وقطعيها إلى شرائح رفيعة.

12. الدجاج بالعظام





العظام ضارة بشكل لا يصدق للأطفال، ولكن لسوء الحظ يمكن أن تكون مخبأة في اللحوم الخالية من العظم. دائما تحققي جيداً قبل إعطاء أي لحم لطفلك.

