فوائد الفاكهة للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 يونيو 2019 04:36 مساءً - تناول الفواكه بألوانها المختلفة في فترات الحمل، أمر مهم جداً للحصول على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المهمة لك ولجنينك. ولأن الفاكهة غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، يفضل تناول خمس حصص منها يومياً، كشرب كوب من عصير الفاكهة بمكونات طبيعية صافية كإحدى حصصك اليومية، ليستمد جسمك وجنينك الفائدة منه . «الخليج 365 وطفلك»​التقت بأخصائية التغذية «مال الشام كتيل» لتوضح أهم الفيتامينات التي تستطيع المرأة الحامل أن تجدها في الفواكه.

حمض الفوليك

الفوليك من أهم المعادن التي يجب على المرأة الحامل أن تتناولها بمجرد التخطيط للحمل وحتى الشهر الرابع. أهم الفواكه التي تحتوي عليه والكمية اليومية التي تحتاجها المرأة الحامل منه، ثمرة كبيرة من البرتقال تحتوي على 55 ميكروجراماً من حمض الفوليك، مما يجعلها من الخيارات المثالية خلال فترة الحمل، كما يحتوي كوب من عصير البرتقال على 74 ميكروجراماً، فكوب يومياً من عصير البرتقال، يمد السيدة الحامل بالجرعة المناسبة.

الحديد

عصير البرقوق

يحتوي عصير البرقوق على 1.2 مليجرام من الحديد في كل 100 جرام، أي ما يعادل 1/3 كوب، غني بالألياف التي تساعد على تجنب الإمساك.

الفاكهة المجففة

تحتوي الفاكهة المجففة على نسب عالية من الحديد، فمثلًا 1/2 كوب من الخوخ المجفف يحتوي على 3.6 مليجرام من الحديد، المشمش المجفف يحتوي على 4.8 ملليجرام من الحديد، ويحتوي الزبيب على 2.6 مليجرام من الحديد.

الكالسيوم

أفضل الفاكهة الغنية بالكالسيوم

التين المجفف، وهو مصدر رائع للكالسيوم، يحتوي على 162 مل من الكالسيوم لكل 100جرام .

البرتقال واليوسفي، ويحتوي كل منهما على 43 مل من الكالسيوم لكل 100 جرام .

التوت، ويحتوي على 39 مل من الكالسيوم لكل 100 جرام .

فيتامين سي، ويوجد في الكيوي والحمضيات.

فيتامين د

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تحتاج الحامل إلى تناول فيتامين «د» أثناء الحمل لتزويد طفلها بما يكفي منه في الأشهر القليلة الأولى من حياته.لا يتوفّر في الخضار والفواكه، مصادره الأسماك الدهنية كالسلمون والتونا والسردين وصفار البيض والحليب وزيت كبد الحوت، وينصح بالتعرض المباشر لأشعة الشمس لمدة 15 دقيقة على الأقل، وفي حال النقص الشديد له، كما ينصح بتناول الأقراص المكملة من الفيتامين، والجرعة تكون حسب إرشادات الطبيب.

فاكهة تحتاجها المرأة في فترة الحمل

الموز

يحتوي على كمية مضاعفة من الحديد، الفسفور، البوتاسيوم، البروتين والكربوهيدرات مقارنة ببقية أنواع الفاكهة، فهو يعتبر الغذاء المتكامل للأم والجنين، يعطي المرأة ما تحتاجه من غذاء خلال فترة الحمل، لذا ينصح بتناول ثمرة من الموز بشكل يومي للمحافظة على صحة الأم والجنين .

التفاح

يخلص الحامل من الاضطرابات المعوية، وذلك لما تحتويه التفاحة الواحدة من ألياف تساعد على تحسين الهضم وإراحة المعدة. يسهل عملية الإخراج للحامل، وتناوله بمقدار ثلاث تفاحات يومياً، يعطي الأم الطاقة اللازمة ويخفف من الإرهاق الجسدي.

الإجاص

لا تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تحتاجينها. يمكنك تناول الكمثرى طازجة، طهيها أو إضافتها إلى العصائر.

البرتقال

يحتوي على الكالسيوم والحديد، مما يعمل على اكتساب جسم الحامل للمناعة ومقاومة أي ميكروب .

الأفوكادو

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